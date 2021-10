São precisos 25 dias de trabalho para se conseguir comprar o novo iPhone13

Moneysupermarket, que faz comparações de preços, que teve em conta o salário médio anual e o preço do aparelho em vários países.A encabeçar a lista estão as Filipinas, onde é necessário trabalhar quase quatro meses e meio para adquirir o mais recente smartphone da Apple. No ponto oposto está a Suíça, onde bastam quatro dias de trabalho.

Assumindo dias de trabalho com oito horas e cinco dias de trabalho por semana, Portugal encontra-se na metade da lista dos que mais precisam de trabalhar, apenas ultrapassado, na União Europeia, pela Hungria e a Polónia. O campeão do bloco europeu é o Luxemburgo, onde uma semana basta para comprar o novo iPhone.