Receitas da Amazon superam expectativas, mas "guidance" leva a tropeção de 5% em bolsa

A Amazon obteve receitas de 149,2 mil milhões de dólares no último trimestre de 2022, um aumento de 9% face ao verificado no mesmo período de 2021. A empresa liderada por Andy Jassy superou assim as expectativas dos analistas, que estimavam uma faturação de 145,8 mil milhões de dólares.A sustentar este ganho esteve o segmento dos serviços de "cloud" da empresa, a Amazon Web Services, que gerou vendas de 21,4 mil milhões de dólares, assinalando um aumento de 20% face aos últimos três meses de 2021. Mas, ainda assim, um crescimento mais lento em termos de variação mensal. No terceiro trimestre o crescimento tinha sido de 27,5%.Já nos lucros, a tecnológica registou 300 milhões de dólares nos últimos três meses do ano passado, ou 0,03 dólares por ação, face a 14,3 milhões de dólares, ou 1,39 por ação, relativamente ao último trimestre de 2021.Em termos de publicidade, segmento que tem pesado de forma significativa nos resultados das tecnológicas, a empresa norte-americana apontou uma receita de 11,56 mil milhões de dólares, face aos 11,38 mil milhões esperados pelo mercado.Para o primeiro trimestre de 2023, a tecnológica espera lucros entre 121 mil milhões e 126 mil milhões de dólares, um incremento entre 4% a 8% em termos homólogos, valor que está em linha com as expectativas do mercado. Estas perspetivas "antecipam um impacto menos favorável de aproximadamente 210 pontos base do impacto cambial".A demonstração de contas acontece numa altura difícil para a Amazon, que, depois de ter visto um "boom" no e-commerce durante a pandemia, registou decréscimo nessa componente do negócio, com as pessoas a retornarem às lojas físicas. Recorde-se que no mês passado a tecnológica anunciou que ia despedir mais de 18 mil trabalhadores.A pesar nos resultados da cotada esteve ainda um prejuízo de 2,3 mil milhões por conta da Rivian, fabricante automóvel na qual a Amazon detém uma participação de 18%, uma quebra de 14,1 mil milhões face ao último trimestre de 2021.O "guidance" para o primeiro trimestre acabou por se sobrepor aos resultados acima do esperado do quarto trimestre e as ações da Amazon seguem a perder 3,66% para 108,78 dólares no "after hours", depois de terem chegado a cair mais de 5%. No fecho do horário regular, tinham encerrado a subir 7,38% para 112,91 dólares.