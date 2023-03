Amazon vai despedir mais nove mil trabalhadores

Leia Também Amazon reduz receita na Europa pela primeira vez e triplica prejuízo

A Amazon vai despedir mais nove mil pessoas "nas próximas semanas", particularmente nos ramos de negócio da "Amazon Web Services", recursos humanos, publicidade e serviços da plataforma de "livestream" Twitch. A informação foi comunicada, esta segunda-feira, aos trabalhadores através de uma nota assinada pelo CEO da empresa, Andy Jassy."Numa altura em que acabámos de concluir a segunda fase do nosso plano operacional na semana passada, escrevo para partilhar que tencionamos eliminar cerca de nove mil posições nas próximas semanas - maioritariamente em AWS, PXT, publicidade e Twitch", escreveu o responsável máximo da empresa que empregava em novembro do ano passado 1,5 milhões de pessoas."Esta é uma decisão difícil, mas que pensamos que é a melhor para a empresa a longo prazo", completou. De acordo com a nota, a Amazon já despediu 18 mil trabalhadores numa ronda de saídas que começou em novembro e terminou em janeiro."Durante muitos anos até agora, muitos dos nossos negócios acrescentaram uma quantidade significativa de trabalhadores", justificado pelo que estava a acontecer no ramo de negócio da Amazon e na economia no geral, explica Andy Jassy. "No entanto, dado o ambiente económico incerto em que residimos e a incerteza que existe num futuro próximo, escolhemos ser mais racionais nos nossos custos e no número de trabalhadores", completou.A Amazon junta-se assim a outras empresas como a Meta ou a Google que embarcaram em despedimentos no período pós-covid, de forma mais notória desde o ano passado.Face a estas informações a Amazon segue perder 1,22% para os 97,74 dólares.