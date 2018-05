Receitas e lucros da Apple superam estimativas

A Apple anunciou esta terça-feira, 1 de Maio, que as suas receitas aumentaram 16% nos três meses terminados em Março para 61,1 mil milhões de dólares, um valor superior ao esperado pelos analistas que apontavam para 60,8 mil milhões de dólares. O crescimento das receitas foi o mais expressivo dos últimos dois anos.

Já os lucros fixaram-se em 2,73 dólares por acção, também eles acima do esperado pelos especialistas, que antecipavam um resultado líquido de 2,64 dólares por acção, de acordo com os dados da Bloomberg. Este valor compara com os lucros de 2,10 dólares obtidos no mesmo período do ano passado.