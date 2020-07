Receitas, lucros e utilizadores do Facebook superam expectativas e rede social dispara em bolsa

As receitas da empresa sediada em Menlo Park (Califórnia) aumentaram 10% no segundo trimestre deste ano, face ao período homólogo de 2019 (16,6 mil milhões), para 18,68 mil milhões de dólares, quando a projecção média apontada pelos analistas inquiridos pela Bloomberg era de 17,31 mil milhões.



Já o resultado líquido aumentou 98%, para 5,178 mil milhões de dólares (contra 2,616 mil milhões no mesmo trimestre do ano precedente), correspondendo a 1,80 dólares por ação (contra 0,91 dólares um ano antes) – acima dos 1,39 dólares esperados pelos analistas auscultados pela Bloomberg.



No que diz respeito à audiência de "Facebookianos", a empresa anunciou um incremento de 12%, para um número total de utilizadores mensais ativos de 2,7 mil milhões, quando o consenso do mercado esperava 2,63 mil milhões.



A tecnológica segue a ganhar terreno no "after-hours" da negociação da bolsa nova-iorquina, com uma subida de 5,14% para 246,56 dólares, depois de encerrar a sessão regular desta quarta-feira a somar 0,42% para 234,50 dólares.