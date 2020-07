há 45 min. 07h47

Tecnológicas devolvem brilho às bolsas mas ainda é ténue

As bolsas saíram do pequeno precipício da sessão de ontem, durante a qual a maior queda da história do produto interno bruto (PIB) americano deitou abaixo o otimismo. As grandes tecnológicas impressionaram com os resultados trimestrais e emprestaram o brilho aos mercados, embora o sentimento, globalmente, seja ainda misto.



A Apple, Amazon e Facebook dispararam na pós-negociação, depois de terem apresentado resultados trimestrais que superaram – em alguns casos, em muito – as expectativas dos analistas. O sucesso mais flagrante foi da Amazon, cujos lucros de 10,3 dólares por ação foram quase sete vezes superiores ao que era esperado. A tecnológica liderada por Tim Cook também agradou com um crescimento das vendas em todas as linhas de produto, traduzindo-se em lucros de 11,25 mil milhões de dólares. Por fim, o Facebook registou um aumento homólogo do resultado líquido de 98%, para 5,178 mil milhões de dólares.



Ainda assim, tanto nos Estados Unidos como na Europa, para já, os futuros apontam para movimentos muito ligeiros – no primeiro caso, para cima, no segundo, em trajetória descendente.



Já no Japão e na Austrália o registo foi negativo, com Tóquio a atingir um número diário recorde de infeções de covid-19 e Melbourne a anunciar que as medidas de contenção do vírus podem apertar. Na China e em Hong Kong, os títulos oscilaram sem particular convicção em qualquer uma das direções.