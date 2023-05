Receitas trimestrais da Apple recuam mas ficam acima das expectativas

As receitas do segundo trimestre fiscal da Apple baixaram, mas ainda assim ficaram acima das estimativas dos analistas consultados pela Bloomberg. Já os lucros cresceram quase 6%.





A receita da empresa liderada por Tim Cook recuou 2,5% em termos homólogos para 94,84 mil milhões de dólares, o equivalente a 86,09 mil milhões de euros ao câmbio atual, indicou esta quinta-feira a gigante tecnológica.





Ainda assim, a receita ficou acima das expectativas do consenso dos analistas, que apontava para os 92,6 mil milhões de euros (84,06 mil milhões de euros).





As vendas de produtos com a marca da maçã valeram à empresa 73,93 mil milhões de dólares (67,12 mil milhões de euros), uma queda homóloga de 4,6% mas que, ainda assim, fica acima da expectativa de 71,91 mil milhões de dólares (65,29 mil milhões de euros).





Entre os vários produtos, os Mac foram os que registaram uma queda mais expressiva, com as vendas a tombarem 31% para 7,17 mil milhões de dólares (6,51 mil milhões de euros).





Por sua vez, as receitas resultantes da venda do IPad caíram 13% para 6,67 mil milhões de dólares (6,06 mil milhões de euros).

A receita obtida com "wearables" e acessórios cedeu 0,6% para 8,76 mil milhões de dólares (7,95 mil milhões de euros).





Já a venda de IPhones, a "joia da coroa" da empresa, rendeu à Apple 51,33 mil milhões de dólares (46,78 mil milhões de euros), um crescimento homólogo de 1,5%.





Por fim, a receita arrecadada com os serviços cresceu 5,5% para 20,91 mil milhões de dólares (18,98 mil milhões de euros), abaixo dos 21,11 mil milhões (19,17 mil milhões de euros) esperados pelos analistas.





O lucro cresceu 5,84% em termos homólogos para 25,01 mil milhões de dólares (22,71 mil milhões de euros).





As ações da tecnológica - que com estes números fecha a "earnings season" trimestral do grupo das "big tech" - seguem a valorizar 0,15% para 167,698 dólares no "after hours".



(Notícia atualizada às 10h:23m).