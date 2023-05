Wall Street fecha no verde com Nasdaq a ganhar mais de 2%. Coinbase dispara 18%

Wall Street encerrou a sessão no verde, depois de uma semana agitada para os mercados, entre reuniões de bancos centrais e o regresso da turbulência no setor bancário.





O industrial Dow Jones subiu 1,56% para 33.655,03 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 (S&P 500) valorizou 1,78% para 4.133,62 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 2,25% para 12.235,41 pontos.





O setor da banca, em concreto as ações da instituições financeiras regionais norte-americanas, centraram as atenções dos investidores, a par dos títulos da Apple.





Leia Também Receitas trimestrais da Apple recuam mas ficam acima das expectativas

A PacWest disparou 81,70%, tendo chegado a disparar 96,21% durante o dia, o maior ganho intradiário de sempre.

Também o Western Alliance arrecadou 49,26%, tendo durante a negociação chegado a valorizar 59,29%.





Tal foi o movimento disruptivo destas ações, que durante o dia as negociações chegaram a ser interrompidas.

Este movimento inverteu a tendência dos últimos dias, em que os dois bancos registaram tombos de dois dígitos, após as notícias de que estariam a ponderar sobre o seu futuro, incluindo colocando em cima da mesa a possibilidade de venda.

Os investidores estiveram ainda atentos às ações da Apple, as quais somaram 4,69%, após a tecnológica ter reportado esta quinta-feira, após o fecho das negociações, que as receitas trimestrais ficaram acima das expectativas.



Também a Coinbase escalou 18,33%, à boleia dos bons resultados trimestrais. A plataforma conseguiu reduzir o prejuízo (o resultado líquido é negativo há cinco trimestres consecutivos) e reportar receitas que ficarama acima do esperado.

O dia serviu ainda para a digerir os mais recentes indicadores sobre o mercado norte-americano de trabalho.





No mês de abril, a maior economia do mundo superou as expectativas e criou um total de 253 mil empregos, mais 17 mil do que no mês de março. Já a taxa de desemprego recuou para 3,4%.