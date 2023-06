Apple bate novo recorde e está perto de valer 3 biliões de dólares em bolsa

A Apple alcançou máximos históricos em bolsa, num dia em que os investidores estiveram atentos à Conferência Mundial de Programadores 2023, um evento anual onde a gigante tecnológica apresentou novos produtos, entre os quais se destacaram os novos óculos de realidade mista (virtual e real).



Antes da apresentação do tão esperado produto - fruto de sete anos de investigação - os títulos valorizaram 2% para 182,95 dólares, batendo um novo recorde, que ultrapassou por pouco o último pico de 182,94 dólares, alcançado em janeiro de 2022.



O evento começou com a apresentação do novo MacBook. Porém, a grande expectativa estava em torno da revelação dos óculos de realidade mista, já que este foi o primeiro lançamento de uma nova categoria de produtos desde o Apple Watch há nove anos.



Após a apresentação destes óculos - batizados de Apple Vision Pro e com um preço de venda ao público nos EUA de 3.499 dólares (3.260 euros à taxa de câmbio atual), as ações inverteram a tendência, tendo desvalorizado quase 2% para 179,04 dólares.











Ainda assim, a empresa mantém-se próxima de alcançar uma capitalização de mercado de 3 biliões de dólares, valendo atualmente em bolsa 2,87 biliões de dólares. Desde o início do ano, os títulos da companhia liderada por Tim Cook valorizaram cerca de 40%, acompanhando a tendência das tecnológicas.





Em igual período, o tecnológico Nasdaq valorizou mais de 26% enquanto o Standard & Poor’s 500 (S&P 500) subiu aproximadamente 11%.(Notícia atualizada às 21:28 horas com inversão da tendência).