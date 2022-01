Receitas recorde da Apple aplaudidas em bolsa

A tecnológica liderada por Tim Cook reportou esta noite as contas do seu primeiro trimestre fiscal, terminado a 25 de dezembro, e os números agradaram ao mercado, com a empresa a revelar um crescimento das vendas em praticamente todas as linhas de produto: iPhone; Mac; wearables, casa e acessórios (como os headphones sem fios AirPods); e serviços.

O único segmento cujas receitas não cresceram foi o do iPad: 7,25 mil milhões, menos 14% do que entre outubro e dezembro de 2020, e abaixo da expectativa de 8,19 mil milhões.

O volume de negócios da Apple no trimestre terminado em dezembro aumentou 11% face ao mesmo período do ano anterior, para um nível recorde de 123,94 mil milhões de dólares. A estimativa dos analistas inquiridos pela FactSet para as receitas era de 119 mil milhões de dólares.

As receitas do iPhone foram de 71,65 mil milhões de dólares (mais 9% do que no período homólogo anterior), contra os 67,57 mil milhões esperados pelo consenso de mercado.

Já o resultado líquido da empresa sediada em Cupertino (Califórnia) ascendeu a 34,6 milhões de dólares, contra 28,7 mil milhões no mesmo período de 2020.

O lucro por ação foi de 2,10 dólares (contra1,68 dólares no mesmo trimestre do ano precedente) – ficando acima da média 1,90 cêntimos prevista pelos analistas consultados pela FactSet.

Os bons números hoje reportados estão a impulsionar as acções da tecnológica na negociação fora de horas em Wall Street, que avançam 2,99% para 163,89 dólares. A empresa encerrou a sessão regular desta quinta-feira a cair pela oitava sessão consecutiva, com um recuo de 0,29% para 159,22 dólares.