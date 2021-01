Rival do Youtube mete Google em tribunal por ofuscar sites de concorrentes

depois da acusação sobre a Microsoft, que a obrigou a reinventar o negócio.





Mas, apesar de ter dimensões maiores do que os anteriores processos, antevê-se que o seu desenvolvimento seja moroso - como os antecessores - para fazerem estragos imediatos no desempenho bolsista. A primeira acusação contra a Alphabet, dona da Google, foi feita pela União Europeia (UE) em 2010, mas só em 2017 resultou em multa, num processo que ainda cambaleia pelos tribunais.



Atualmente, além do processo avançado pelos Estados Unidos, existem três acusações de Bruxelas em curso, que envolvem o motor de busca, o sistema operativo Android (concorrente do iOS da Apple) e a forma como a empresa montou o mercado de publicidade.

O Rumble, uma rival do Youtube enquanto plataforma de partilha de vídeos, acusou a Alphabet - dona da Google e também do Youtube - de abusar do poder do seu motor de busca para ofuscar os sites e produtos das empresas concorrentes.A empresa sediada em Toronto, no Canadá, abriu um processo contra a Alphabet no tribunal da Califórnia, alegando que a empresa está a "manipular injustamente os seus algoritmos de pesquisa" de forma a colocar o Youtube sempre acima do Rumble nos motores de busca.A acusação inclui a prioridade dada pelos telemóveis android em pré-instalar a aplicação do YouTube. Junta-se assim a outros casos de práticas anticoncorrenciais que a dona do Google tem sido alvo.Atualmente, a Google está a passar pelo maior processo contra as suas práticas dos últimos vinte anos,