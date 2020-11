Robô força uso de máscara e distanciamento social em loja no Japão

Uma loja no Japão sensibiliza os seus clientes para o uso da máscara e distanciamento social através de um robô.





O robô, de seu nome Robovie, foi desenvolvido pelo Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR) e orienta os clientes na área de vendas da loja oficial do clube de futebol Cerezo Osaka, Revela a Reuters.





O aparelho tecnológico avisa os clientes quando estes não estão a cumprir as regras. Deteta, através de uma câmara e da tecnologia de laser 3D, quando não estão a usar máscara, ou a obedecer às regras do distanciamento social.





O robô encontra-se na loja desde a semana passada e irá continuar, à experiência, até ao final do mês de novembro.





Depois de ter registado 120 mil infeções por Covid-19 e cerca de duas mil mortes, o Japão implementou diversas medidas para combater o vírus e fê-lo, de acordo com a Reuters, de uma forma bastante positiva em comparação com outras nações.





No entanto, a pandemia parece ainda longe do fim e as autoridades japonesas encontram-se agora atentas ao surgimento de novos casos, com as temperaturas mais frias e a procura por ambientes fechados.