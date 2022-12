Saga da bitcoin continua. Core Scientific entra com pedido de falência

dos preços dos tokens e do aumento dos custos do negócio, intensivo em energia, de produção de criptomoedas.A empresa ainda está a gerar um fluxo de caixa positivo, mas não está a ser suficiente para pagar a dívida de financiamento proveniente do equipamento que necessita.

A produtora de bitcoins alimenta centros de dados em todo o país que detêm computadores especializados, que processam equações matemáticas para validar transações e criar simultaneamente novos "tokens". Este processo requer equipamentos caros, conhecimento técnico e muita eletricidade.A empresa dos Estados Unidos, no entanto, planeia continuar a produzir bitcoins enquanto negoceia um acordo de reestruturação com os seus credores.