Saída de Bezos anuncia nova era para a Amazon

Jeff Bezos tem uma formulação sobre portas de direção única e portas de direção dupla - decisões que são irreversíveis e permanentes e outras que podem sempre ser alteradas. Atravessando uma porta que certamente é de direção única, na terça-feira Bezos disse que vai renunciar como CEO da Amazon.com, passando a presidente do conselho de administração ainda este ano. Bezos passa o controlo do dia a dia para Andy Jassy, que há muito tempo comanda a Amazon Web Services, uma unidade de rápido crescimento que mudou quase sozinha a forma como as empresas compram a tecnologia que usam nos seus negócios.

Com isso, chega-se pelo menos ao fim parcial de uma das corridas mais épicas da história dos negócios modernos. No entanto, a mudança de Bezos parece, de várias formas, natural e até mesmo inevitável. Nos últimos 25 anos, o fundador da Amazon, agora com 57 anos, liderou a empresa durante talvez o período mais fértil de qualquer companhia norte-americana. No início a Amazon era apenas uma ideia no hedge fund de Wall Street D.E. Shaw & Co., onde Bezos era vice-presidente; na época, era uma livraria online e uma dotcom de sucesso no final dos anos 1990.

Na altura Bezos resgatou a empresa do colapso da Internet formulando e guiando invenções como o Kindle, Amazon Prime e AWS. Na última década, pilotou a Amazon com uma capitalização bolsista de 1,7 biliões de dólares, onde atualmente ocupa o mesmo ar rarefeito de 1 bilião da Microsoft e da Apple.

Mas a decisão de Bezos de deixar o cargo também reflete uma realidade desconfortável para uma das pessoas mais ricas do mundo: as paredes do seu império altamente segmentado estão a ruir há algum tempo. Está cada vez mais difícil ser Jeff Bezos (pelo menos para os padrões de Bezos). Comanda um conjunto de propriedades que abrange não apenas a Amazon, mas o The Washington Post, várias instituições filantrópicas e uma empresa espacial, a Blue Origin, que está muito atrás da sua principal rival, a Space Exploration Technologies, de Elon Musk.

Considere as formas como os vários ativos de Bezos colidiram nos últimos anos. O controlo do The Washington Post irritava constantemente o último presidente dos EUA e, sem dúvida, custou à Amazon o contrato de computação em nuvem JEDI de 10 mil milhões do Pentágono, que o Departamento de Defesa controlado por Donald Trump concedeu à Microsoft. Quando viajou à Índia no início de 2020, o primeiro-ministro Narendra Modi não quis encontrar-se com Bezos e uma autoridade criticou a cobertura do país pelo The Washington Post.

Sindicalistas protestam constantemente contra o tratamento da força de trabalho de colarinho azul da Amazon e periodicamente aparecem na frente de casas de Bezos e, uma vez, até uma guilhotina surgiu em frente à sua mansão. Quando Bezos e a sua companheira, Lauren Sánchez, começaram a procurar organizações filantrópicas climáticas no ano passado para começar a doar os primeiros 10 mil milhões do Bezos Earth Fund, algumas organizações estavam céticas quanto à relação da Amazon com os seus trabalhadores da linha de frente e hesitantes em aceitar a generosidade de Bezos.

Muitas das críticas feitas contra Bezos e o seu império são razoáveis e podem ser abordadas. Mas o recurso mais restrito na teia de participações em conflito de Bezos é o seu próprio tempo, e isso não pode ser facilmente reconciliado. Bezos costumava passar parte das quartas-feiras e fins de semana na Blue Origin, sua empresa espacial com sede em Kent, Washington. Mas isso pode já não ser suficiente.

A Blue Origin foi fundada dois anos da SpaceX, mas até agora tem pouco a mostrar, apesar do fato de Bezos financiar a empresa vendendo mil milhões de dólares das suas ações na Amazon todos os anos. Em janeiro, a Blue Origin lançou um voo teste bem-sucedido do New Shepard, um foguetão que levará turistas que pagarão pela viagem até à beira do espaço suborbital. A empresa espera enviar pessoas numa missão em meados do ano, segundo uma pessoa com conhecimento dos planos da empresa que pediu para não ser identificada.

O site da Blue Origin proclama: "Não estamos numa corrida e haverá muitos players neste esforço humano de ir ao espaço". Mas, é claro, praticamente todos na indústria espacial, incluindo os da SpaceX e até mesmo da Blue Origin, reconhecem que Musk está a voar em círculos ao redor de Bezos. A SpaceX voa regularmente para a órbita e para a Estação Espacial Internacional e acaba de anunciar planos para colocar civis em órbita. No seu e-mail para os funcionários da Amazon na terça-feira, Bezos disse que deixar o cargo lhe dará mais tempo para se concentrar "noutras paixões", incluindo a Blue Origin. "Nunca tive tanta energia e não se trata de me reformar", escreveu Bezos.

Há outra razão pela qual Bezos pode querer afastar-se do serviço ativo na Amazon: daqui em diante as coisas podem tornar-se muito menos divertidas. A Amazon acaba de registar 100 mil milhões de dólares em vendas trimestrais pela primeira vez. Chegar a 200 mil milhões pode não ser um desafio tão satisfatório.

Existem empresas complicadas e em desenvolvimento para supervisionar, como a Amazon Marketplace, com o seu grupo de comerciantes insatisfeitos que vendem na Amazon.com e reclamam constantemente de fraude e concorrência desleal de vendedores estrangeiros. Também existem desafios regulatórios a surgir em Washington e Bruxelas. Vários estados dos EUA, assim como a Comissão Federal de Comércio, estão a examinar a conduta da Amazon, embora o status dessas investigações não seja claro. Quando Bezos prestou depoimento virtual em julho passado ao subcomité da concorrência da Câmara dos Representantes dos EUA ao lado Tim Cook, Mark Zuckerberg e Sundar Pichai, saiu-se perfeitamente bem, mas parecia que preferia fabricar foguetes ou fazer qualquer outra coisa.

Com Jassy, de 53 anos, a Amazon agora tem um líder talentoso e disciplinado que se sai bem sob os holofotes e representa um alvo um tanto mais humilde para adversários políticos da Amazon. Jassy foi a primeira "sombra" de Bezos, ou assistente técnico, na empresa. Recém-graduado pela Harvard Business School, Jassy deixou a sua primeira marca no fundador no final dos anos 90 ao acertá-lo inadvertidamente na cabeça com um remo de caiaque durante um jogo. Mais recentemente, liderou a AWS a uma taxa anual de vendas de 50 mil milhões de dólares, um feito extraordinário para uma empresa que tem apenas 15 anos. Jassy internalizou totalmente a filosofia operacional de Bezos e as suas antigas crenças sobre a obsessão no cliente, a visão de longo prazo e a necessidade de constante autoescrutínio e mudança. "É realmente difícil construir um negócio que se sustente por um longo período", disse Jassy no palco virtual na conferência AWS Re: Invent em dezembro passado. "Para isso, é preciso reinventar-se muitas vezes."

Bezos prometeu aos funcionários que pretende permanecer ativo na empresa e "concentrar as minhas energias e atenção em novos produtos e iniciativas iniciais", assim como fez durante os primeiros dias da Alexa e do Kindle. Brian Olsavsky, diretor financeiro da Amazon, disse em teleconferência com jornalistas que Bezos "estará envolvido em muitas grandes questões e de mão única", o tipo de decisões praticamente irreversíveis que incluem grandes aquisições. Sem dúvida, tal é um conforto para os investidores, que expressaram a sua satisfação com a transição ordenada, resistindo a uma onda vendedora e mantendo as ações da Amazon relativamente estáveis quando o mercado abriu na quarta-feira. Se há uma coisa que aprenderam sobre Bezos ao longo dos últimos 25 anos é confiar que sabe exatamente por qual porta passar na hora certa.