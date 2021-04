Amazon vai adotar pagamentos com a palma da mão nos supermercados Whole Foods

Leia Também Bezos apoia subida de impostos proposta por Biden

A gigante de comércio eletrónico Amazon vai fazer chegar os pagamentos com a palma da mão Amazon One aos supermercados Whole Foods. O sistema, que permite que os clientes associem a digitalização da palma da mão a um cartão de crédito, foi oficializado no ano passado.O sistema vai chegar aos supermercados Whole Foods em Seattle, nos Estados Unidos, cadeia de supermercados que Jeff Bezos comprou em 2017, por 13,4 mil milhões de dólares, cerca de 11 mil milhões de euros. Numa primeira fase, este sistema de pagamentos foi implementado nas lojas físicas da Amazon, como a Amazon Go ou as lojas de livros da empresa.O pagamento poderá ser feito através da aproximação da palma da mão a um dos terminais criados para o efeito. Através de um registo prévio, o cliente pode associar a digitalização a um cartão de crédito, para que seja concretizada uma compra. Tudo sem recurso a cartões, smartphone ou relógio - apenas com a mão.A implementação deste sistema junta-se a outras apostas tecnológicas da Amazon para as lojas físicas no segmento dos pagamentos. A empresa tem vindo a expandir as lojas Amazon Go, espaços onde não existem caixas registadoras ou digitalização de códigos de barras de produtos. Neste momento, a Amazon é dona de 29 lojas deste género nos Estados Unidos.A tecnologia utilizada nas lojas Go é ligeiramente diferente dos pagamentos através do Amazon One: é necessário fazer a digitalização de um código à entrada da loja, para que o cliente possa ser identificado, e inicia-se o processo de compra. O sistema identifica quais os produtos escolhidos pelo cliente e, à saída da loja, é descontado o valor da compra.Num momento em que a privacidade e a quantidade de dados que as big tech têm sobre os utilizadores é um tema incontornável, os especialistas na área da privacidade questionaram a cedência de dados biométricos usados neste tipo de pagamentos, como recorda o Washington Post. A Amazon respondeu na altura às críticas, afirmando que o sistema em causa era "altamente seguro", considerando esta opção de digitalização da palma da mão como "mais privada" do que alternativas como o reconhecimento facial.