Portuguesa Sensei entra em Itália com abertura de primeiro supermercado sem caixas no país

Leia Também Sensei apresenta maior loja autónoma da Europa mas com "soluços"

Leia Também Primeira startup da Fábrica de Unicórnios inaugura supermercado autónomo no Brasil

Leia Também Sensei é a primeira scaleup a entrar no programa da Unicorn Factory Lisboa

Leia Também Sonae abre primeira loja sem caixas em Portugal. Privacidade de clientes e empregos garantidos

A startup portuguesa Sensei entrou em Itália com a abertura do primeiro supermercado autónomo no país, introduzindo a sua tecnologia numa loja em Verona que permite uma "experiência de compra conveniente, rápida, sem filas ou processos de 'self-scanning' ou de 'checkout'.Em comunicado, enviado às redações, a tecnológica portuguesa indica que a "Tuday Prendi & Vai", loja de bairro inaugurada esta quinta-feira que oferece, à semelhança das outras desenvolvidas em parceria com a Sensei, "uma nova forma de fazer compras e uma experiência tão simples como ir à despensa das nossas casas"."Nesta nova loja, a tecnologia permite que os clientes entrem sem qualquer barreira, peguem nos produtos que desejam e saiam, sem a necessidade de terem de se dirigir a uma caixa e/ou de terem de esperar numa fila para pagar. Apesar da experiência estar assente em tecnologia, há uma equipa sempre presente e treinada para ajudar e acompanhar o cliente nesta experiência inovadora", explica.Para a entrada em Itália, a startup, que conta já com várias lojas autónomas na Europa e na América do Sul, aliou-se à cooperativa DAO – que atua no setor de retalho há mais de 60 anos e que está presente nas províncias de Trento, Bolzano, Vicenza e Verona, onde gere a marca Conad – tornando-se assim "pioneira na aplicação de inteligência artificial numa loja de bairro situada no centro histórico de Verona".Segundo a empresa portuguesa, esta primeira loja em Itália "marca também a estreia de alguns desenvolvimentos feitos pela Sensei para potenciar a experiência do utilizador", como a "eliminação das barreiras à entrada na loja ou a oferta da possibilidade de "reverem o seu carrinho de compras, atualizado em tempo real, antes de saírem". Além disso, depois, já no terminal de pagamento, os clientes podem escolher pagar em cartão ou utilizando a aplicação 'Tuday - Prendi & Vai'".A tecnologia Sensei permite ainda "uma abrangência à vasta gama de produtos vendidos em loja", que soma "mais de 3.000 referências", destacando-se sobretudo os produtos de peso variável, como frescos e padaria, que "beneficiam da comunicação automática entre as balanças para pesagem e o sistema de loja, ou as máquinas de café 'self-service', onde os clientes podem servir-se de um café", acrescenta a startup."Estamos muito entusiasmados com a chegada da Sensei a Itália e com o impacto que podemos gerar com a nossa tecnologia. É um privilégio fazer parceria com a DAO para abrir o primeiro supermercado autónomo do país (...). Estamos, em conjunto, a escrever uma nova página na história do retalho italiano e a delinear uma nova era de compras inteligentes e integradas. Estamos entusiasmados em ver e apoiar uma visão tão ousada a desenvolver-se e a crescer no futuro", diz o CEO e cofundador da Sensei, Vasco Portugal, citado na mesma nota.Através das tecnologias de visão computacional, sensores e algoritmos de inteligência artificial criados pela Sensei, a loja tem a capacidade de identificar todos os produtos retirados das prateleiras pelos clientes, criando para cada utilizador um carrinho virtual, explica a Sensei.Além disso, especifica, "o cliente é livre de escolher o local onde mais lhe convém ir guardando os produtos (num saco, numa mochila ou até mesmo nos bolsos), assim como de devolver os produtos à prateleira, removendo o sistema de loja esses mesmos produtos do seu carrinho virtual" e, n final, "faz a saída de loja através do toque de um cartão ou mostrando o código QR presente na aplicação onde registaram um método de pagamento associado às suas compras".A Sensei diz ter sido a primeira empresa de tecnologia a abrir uma loja totalmente autónoma na Europa e igualmente pioneira ao abrir o primeiro supermercado autónomo no Brasil e na América Latina, também com um parceiro de retalho. A maior loja autónoma da Europa, operacionalizada pela Sensei e denominada de Dojo, por servir como centro de testes, foi inaugurada em Lisboa, no início do ano, criada em parceria com a Hewlett Packard Enterprise (HPE).