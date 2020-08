A subida vertiginosa do setor tecnológico neste ano, quando comparado com os pares, traz à memória a explosão da bolha das “dotcom” na viragem do século. Alguns analistas veem muitas semelhanças entre as duas épocas, mas também muitas diferenças.

Quantas vezes pode a mesma bolha rebentar?









