Snap vai despedir 20% da força de trabalho

Leia Também Resultados do Snap provocam tombo das tecnológicas

Leia Também A privacidade na era do capitalismo de vigilância

A Snap, dona do Snapchat, está em vias de despedir um quinto dos trabalhadores, de acordo com fontes conhecedoras do processo consultadas pelo Financial Times. A empresa norte-americana tem cerca de 6.500 trabalhadores, o que significaria um despedimento de cerca de 1.300 pessoas.A empresa tem tido dificuldades nos últimos tempos, numa altura em que as marcas têm reduzido os gastos com publicidade na plataforma, a maior fonte de receita da companhia baseada em Los Angeles. Isto, depois de durante a pandemia, a Snap ter registado um aumento significativo no número de utilizadores, que gastaram mais tempo e dinheiro na plataforma, tal como noutras redes sociais - o oposto do que acontece agora.Na apresentação de resultados do segundo trimestre a Snap culpou também as novas mudanças de privacidade por parte da Apple que têm complicado a capacidade da aplicação para fazer "target advertising" (publicidade direcionada), bem como medir o sucesso das campanhas.Ao mesmo tempo a empresa deverá também reestruturar a equipa responsável pelos anúncios publicitários na "app". Como parte desta leva de cortes estão ainda de saída Jeremi Gorman e Peter Naylor, responsável pela componente de negócio e vice-presidente na área de anúncios de publicidade para as América, respetivamente.