Resultados do Snap provocam tombo das tecnológicas

as vendas do terceiro trimestre tinham crescido de 28% a 32% em relação ao ano anterior - abaixo da estimativa dos analistas, que previam um crescimento de 48%. A causa do fraco resultado, explicou o diretor de negócios Jeremi Gorman, foi a crise global provocada pelos constrangimentos nas matérias primas, o que fez diminuir o investimento dos anunciantes.

"Os nossos parceiros publicitários, de uma ampla variedade de setores e regiões geográficas, estão a enfrentar dificuldades nos seus negócios relacionados com constrangimentos nas cadeias de fornecimento globais, bem como com a escassez de mão de obra e custos crescentes", afirmou o responsável, citado pela Bloomberg . "Alguns desses clientes escolheram desacelerar os custos de marketing devido à menor necessidade de impulsionar a procura.""Embora tenhamos previsto algum grau de disrupção nos resultados, a nova solução da Apple não correu como esperávamos, tornando mais difícil para os nossos parceiros de publicidade medir e gerir as suas campanhas publicitárias em iOS", afirmou Evan Spiegel, citado pela CNBC Depois da demonstração de resultados, as ações do Snap caíram mais de 25%. Temendo que esta realidade se estenda a outras tecnológicas, a justificação para os fracos resultados assustou os investidores e, em consequência, as ações do Facebook também caíram, mais de 6%, tal como as do Twitter (8%), e as da Alphabet, dona do Google, (3%).