Spotify já tem 100 milhões de subscrições pagas

O Spotify aumentou em quatro milhões o número de subscrições pagas no primeiro trimestre do ano. Os analistas consultados pela Bloomberg antecipavam um aumento de 3,3 milhões. Este crescimento elevou para 100 milhões o total de subscrições pagas.

Mas se o número de subscrições pagas aumentou, o mesmo não aconteceu com o total de utilizadores ativos, que recuou para 217 milhões, quando os analistas antecipavam que crescesse para 218,3 milhões.

Apesar desta evolução dos subscritores, a empresa sueca continua a reportar prejuízos, tendo fechado o primeiro trimestre com um resultado negativo de 79 cêntimos por ação, o que supera a previsão de um prejuízo de 41 cêntimos.

Já a margem bruta foi de 24,7%, um valor que ficou acima do que a empresa antecipou.

Quanto ao futuro, o Spotify prevê um abrandamento do crescimento, estimando que no segundo trimestre consiga entre 107 e 110 milhões de subscrições pagas e que no final do ano estes utilizadores atinjam valores entre os 117 e os 127 milhões.