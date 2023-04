Spotify supera 500 milhões de assinantes ativos pela primeira vez

O número de assinantes ativos por mês atingiu os 515 milhões no primeiro trimestre, superando a "guidance" da empresa - que coincidia com as estimativas dos analistas - de 500 milhões.





Os subscritores "premium", responsáveis pela maior fatia das receitas da plataforma, aumentaram 15%, para 210 milhões, igualmente acima das estimativas de 206 milhões.As previsões da empresa para o atual trimestre também batem as expectativas. O Spotify espera 530 milhões de assinantes ativos e 217 milhões de subscritores "premium".No ano passado, a empresa revelou planos para atingir mil milhões de utilizadores ativos em 2030 e receitas anuais de 100 mil milhões de dólares (90,45 mil milhões de euros ao câmbio atual).Apesar destes bons números, as receitas trimestrais de 3,04 mil milhões de euros falharam ligeiramente as estimativas dos analistas (3,08 mil milhões de euros). E a empresa registou um prejuízo de 230 milhões de euros.As margens brutas também desceram ligeiramente face aos primeiros três meses de 2022, passando de 25,3% para 25,2%.Para este trimestre, a plataforma de streaming aponta para uma faturação de 3,2 mil milhões de euros, aquém dos 3,26 mil milhões esperados pelos analistas.Os investidores deram maior relevo aos dados dos assinantes e as ações da empresa chegaram a escalar 7,95%, até aos 127,60 euros. Neste momento seguem a ganhar 5,08%, para os 124,20 euros.