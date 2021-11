Startup brasileira QuintoAndar atravessa o Atlântico para instalar centro tecnológico em Portugal

A QuintoAndar, a empresa que criou uma plataforma habitacional em que é possível tratar de toda a logística associada a arrendar uma casa, anunciou a abertura de um centro tecnológico em Portugal. Este vai ser o primeiro escritório da empresa no mercado europeu e também o primeiro fora do Brasil.

A empresa liderada por Gabriel Braga prevê que este escritório, que ficará em Lisboa, estará operacional "em março de 2022". Até ao final desse ano, a empresa indica que espera contar "com cerca de 50" trabalhadores.

Gabriel Braga indica que a chegada da empresa brasileira ao mercado português permitirá à empresa expandir-se na Europa, atraindo também "profissionais experientes" do setor da tecnologia. "Alguns dos profissionais de tecnologia mais qualificados, experientes e criativos do mundo hoje residem na Europa. Estamos muito contentes por levarmos o QuintoAndar para um novo continente, em conhecer esses novos profissionais e em partilhar com eles a nossa visão do futuro, para facilitar o caminho para uma nova habitação das pessoas, com transparência e rapidez", disse o cofundador e CEO do QuintoAndar, Gabriel Braga, em comunicado.

Segundo este responsável, "Portugal foi a escolha óbvia" para a empresa "devido à sua localização estratégica na Europa, qualidade de vida, acesso e facilidade em adaptar o novo escritório à nossa cultura, além de ajudar a atrair mais empresas e investimento para desenvolver ainda mais o ecossistema tecnológico de Portugal".

"O nosso plano para a equipa em Portugal é que esta tenha autonomia, oferecendo projetos próprios e com liberdade para fazer o que é melhor para a empresa", indica o co-fundador e CTO da startup brasileira, André Penha. "A razão pela qual lideramos o cenário da tecnologia imobiliária na América Latina é a nossa capacidade de inovar. Agora estamos a aumentar ainda mais os nossos investimentos em tecnologia e design, e estamos entusiasmados por trazer engenheiros de software, cientistas de dados, designers e gestores de produto para criar novos produtos que vão levar soluções de habitação de uma forma mais fácil e escalável, para todos", explica.

Este ano, a empresa atingiu um valor de mercado de 5,1 mil milhões de dólares, após uma ronda de investimento de 120 milhões de dólares, em agosto, que contou com a participação da gigante Tencent e da Greenoaks. Atualmente a empresa tem mais de 150 mil imóveis e opera em mais de 40 cidades no Brasil.