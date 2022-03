Startup Neuraspace fecha investimento de 2,5 milhões para ajudar a evitar colisões entre satélites

Leia Também Agência Espacial Portuguesa lança concurso para 30 estudantes serem astronautas por um dia

A Neuraspace levantou 2,5 milhões de euros numa ronda de financiamento, por parte da Armilar Venture Partners, anunciou esta quarta-feira a empresa portuguesa. O investimento da Armilar foi feito através do TechTransfer Fund, um fundo de venture capital que investe em startups que procuram comercializar resultados da área de investigação e desenvolvimento.A Neuraspace, que foi fundada em 2020, desenvolveu uma plataforma que recorre a inteligência artificial (IA) para monitorizar detritos espaciais e ajudar a prevenir colisões entre satélites.Através de comunicado, a empresa explica que o montante levantado nesta ronda já tem destino: acelerar a comercialização da plataforma. A Neuraspace fornece uma solução "end-to-end", em que os operadores podem receber recomendações de manobras orbitais acionáveis para evitar colisões. E, segundo a empresa, a tecnologia de IA desenvolvida permite uma previsão de risco de colisão mais precisa, com a Neuraspace a indicar que estão "comprpvados falsos positivos 22% mais baixos".Nuno Sebastião, que lidera o unicórnio Feedzai, é mentor e também investidor desta startup. Já as operações estão a cargo de Chiara Manfletti, que entre 2019 e setembro de 2020 foi presidente da Agência Espacial Portuguesa. A empresa destaca que, em caso de colisão dos satélites, muitos serviços ficariam em dificuldades, como é o caso dos transportes, logística, bancos, seguros ou segurança, entre outros.Além disso, é estimado que exista cerca de um milhão de detritos, com tamanhos entre um e dez centímetros, em órbita terrestre, o que aumenta significativamente a probabilidade de colisões e, em última instância, disrupção de negócios e serviços.Nuno Sebastião refere, em comunicado, que partilha "background" e visão com a Neuraspace. "Trabalhei no Centro de Operações da Agência Espacial Europeia (ESA) no início da minha carreira e desde então mantive um contacto próximo com o ecossistema espacial, pelo que sei como funciona esta indústria", realça. "A Neuraspace fará pelo espaço o que a Feedzai está a fazer pelo setor financeiro: utilizar IA avançada e uma plataforma de operações de risco totalmente automatizada para fornecer insights acionáveis e gerir riscos", remata.Já sobre a ronda, Nuno Sebastião destaca que a "Armilar foi o primeiro investidor institucional na Feedzai em 2011 e está no Conselho de Administração desde então, pelo que sei por experiência própria o valor que a Armilar aporta às equipas em que investe. Não poderia estar mais feliz por ter a Armilar a ajudar-nos a fazer crescer a Neuraspace.""A Neuraspace tem a tecnologia e a estratégia certas - e estamos a aumentar a equipa para executá-la, com a orientação de um empreendedor com provas dadas e com o apoio de um investidor de sucesso e experiente - para fornecer às operadoras de satélites a solução que os ajudará a desbloquear o valor extraordinário da economia do novo espaço", sublinha Chiara Manfletti, também citada nesta nota.