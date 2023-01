Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

Leia Também Apple apresenta instrumento de proteção de dados depois do escândalo Pegasus

Na página da empresa, criada em 2010, a NSO apresenta-se como uma empresa que "cria tecnologia que ajuda agências governamentais a prevenir e a investigar terrorismo e crime para salvar milhares de vidas em todo o mundo".

Mas, de acordo com a informação divulgada no âmbito da investigação levada a cabo pela Forbidden Stories, intitulada "Projeto Pegasus", esta operação de vigilância massiva, em que o software da empresa terá tido um papel de relevo, tinha alvos bem diferentes daqueles que são anunciados pela companhia na versão do site

O software Pegasus foi conhecido em julho de 2021, quando um consórcio composto por organizações de media noticiaram que vários governos autoritários estariam a espiar os telemóveis de várias figuras políticas, jornalistas e ativistas em vários pontos do mundo. Entre essas figuras estão o presidente francês,