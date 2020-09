Portuguesa Talkdesk vai contratar mais 300 engenheiros

A Talkdesk pretende recrutar cerca de 300 profissionais, com diferentes experiências e de diversas partes do mundo, até ao fim de 2020, com o objetivo de alcançar os mil colaboradores em I&D, anunciou a unicórnio portuguesa, esta terça-feira, 22 de setembro, em comunicado.

Entretanto, acaba de abrir as candidaturas para a terceira edição do Tech Dojo, através da qual "pretende recrutar 50 recém-licenciados e novos mestres até ao fim do ano", avançou Marco Costa, diretor geral da Talkdesk para a região EMEA.

O Tech Dojo é um programa de integração de recém-licenciados e mestres em Engenharia Informática, que tem como objetivo "fazer uma imersão do talento de novos graduados na empresa e colocar os participantes em projetos reais - nos domínios de desenvolvimento de software, qualidade e testes, ciência de dados e desenvolvimento de operações, segurança e suporte –, acompanhados por engenheiros seniores e conhecedores das diferentes tecnologias, para que, no fim de um período de seis meses, possam integrar a empresa de forma permanente", explica a empresa.

"O Tech Dojo tem sido uma iniciativa bastante apreciada pelos participantes que, acabados de sair da universidade, ainda não têm o conhecimento do mundo de trabalho real. Assim, este não é apenas um processo de recrutamento, mas de adaptação e de imersão e acreditamos que, ao fazê-lo de forma diferenciada, estamos a criar uma relação forte com a empresa, essencial para se sentirem motivados e parte da equipa", enfatiza Francisca Matos, "talent diretor" da Talkdesk para Lisboa e Porto.

A Talkdesk, empresa que desenvolve software para centros de contacto, esclarece que este programa "acontecerá em formato remoto", uma vez que esta tecnológica "mantém as equipas nesse regime de trabalho até ao fim do ano, sendo esta a primeira vez em que os participantes não terão de estar nas cidades onde a empresa tem os seus escritórios, podendo integrar a iniciativa a partir de qualquer parte do país".

"Faremos um ‘onboarding’ totalmente remoto, do qual fará parte um período inicial de cerca de três semanas intensivas de aulas online. Serão, depois, imediatamente integrados nas respetivas equipas, onde irão implementar o que aprenderam e contribuir para o desenvolvimento de novos produtos", acrescenta Francisca Matos.

A Talkdesk realça que o Tech Dojo foi idealizado, desde o início, como um espaço de imersão e formação aprofundada, cujo princípio de base é a aprendizagem através do erro e da prática, "por analogia com o significado etimológico do termo ‘Dojo’, que advém do ‘zen-budismo’ e designa um lugar de iluminação, no qual os monges praticavam a meditação, a concentração, a respiração e os exercícios físicos".