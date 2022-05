Tecnológica do top 10 mundial quer contratar mais 25 “ninjas” para o Porto

Fundada em junho de 2015 por 25 jovens quadros da antiga Portugal Telecom (PT), pouco antes de a empresa de telecomunicações portuguesa ser integrada no grupo Altice, a Readiness sediou-se no Porto, abriu um polo no Fundão e marca presença em Lisboa, tendo também escritórios em Espanha, Estados Unidos, Canadá, Chile, Peru e Nova Zelândia.

Atualmente, a Readiness IT e o grupo que integra, o RIT, emprega cerca de 500 pessoas em todo o mundo, com mais de 200 a trabalhar nas instalações do Fundão e mais de uma centena na sede, situada em Campanhã, freguesia portuense onde mora o Estádio do dragão.

Leia Também Mesmo sem MWC, portugueses fecham negócio de 10 milhões

Reconhecida em 2019, ano em que faturou 20 milhões de euros, como uma das 10 melhores empresas de transformação digital do mundo pela APAC CIO Outlook, revista internacional dirigida aos líderes das empresas do setor, a Readiness IT quer recrutar para Campanhã 25 "System Ninjas", designação por que os profissionais da empresa são internamente designados.

"Os novos membros da equipa receberão formação especializada e certificação através de um modelo de carreira adaptado às suas necessidades e objetivos profissionais", realça a Readiness IT em comunicado citado pelo site da Câmara do Porto.

Durante este mês de maio, a tecnológica está a realizar está a realizar ações de recrutamento junto das universidades e politécnicos da região.

O perfil dos candidatos tem por base a formação ou experiência em programação, como por exemplo através de cursos de engenharia informática, telecomunicações, eletrotécnica, ciências matemáticas, bioengenharias, biomédicas, bioquímicas ou outros cursos onde tenham existido disciplinas ou bases de programação.

"Reconhecida pelo desenvolvimento de ‘software’ e ‘low-code’, serviços de armazenamento, assim como múltiplas tecnologias de mercado global, a Readiness IT aliou-se, recentemente, a outra empresa portuense, a B-Simple, para criar um ‘inovador projeto orientado para a área da saúde’", sendo que "é para trabalhar nesta nova tecnologia que a empresa procura jovens talentos, mas também em OutSystems ou Kloudville", adianta o município portuense.

Recorde-se que a Readiness figurou em 2020 entre as empresas da região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA) com crescimento mais rápidos, nos últimos quatro anos, segundo o "ranking" Technology Fast 500, da responsabilidade da consultora Deloitte.