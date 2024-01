Portuense Readiness IT emprega 500 e quer contratar mais 100 “ninjas” informáticos

Em menos de oito anos de vida, a Readiness IT conta já "com mais de mil projetos de aceleração digital implementados em todo o mundo", sendo reconhecida pelo seu trabalho sobretudo na área das telecomunicações, tendo entre os seus clientes nomes como a Altice, Entel, Ericsson, Spark, Unitel, T-Mobile ou a SwissCom, mas que opera também em setores como os da saúde, finanças, seguros e retalho.

O grupo RIT, do qual a Readiness IT faz parte, conta já com mais de 500 profissionais, espalhados por oito países e 10 escritórios.

Além de Portugal, onde tem polos de atividade no Porto (sede), Lisboa e Fundão, opera diretamente também em Espanha, Chile, Peru, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Sérvia.

Entretanto, esta segunda-feira, 22 de janeiro, no Fundão, que funciona como centro de formação da empresa a nível nacional, e "onde já formou cerca de 200 pessoas", o CEO Adérito Ferreira anunciou que "a Readiness IT planeia criar mais 100 postos de trabalho para colmatar as necessidades dos seus planos de expansão no mercado e fazer face aos novos projetos que se aproximam".

O anúncio surgiu durante a inauguração da primeira Academia de System Ninjas em 2024, que "teve como objetivo entregar os respetivos certificados de conclusão de estágio aos System Ninjas que têm vindo a fazer a sua formação, dar as boas-vindas aos novos elementos do grupo e que se juntam aos 130 colaboradores" que trabalham no escritório da empresa no Fundão, adianta a empresa, em comunicado.

System Ninjas é a designação por que os seus profissionais são internamente conhecidos.





Durante a sua apresentação, Adérito Ferreira revelou ainda que o volume de negócios, "ao fim de 8,5 anos desde a criação da empresa Readiness IT, é de 127 milhões de euros", tendo fechado o exercício de 2023 com uma volume de receitas de "23 milhões de euros".

Presente na cerimónia, Ricardo Gonçalves, chefe de divisão de inovação da Câmara do Fundão, afirmou que "a Readiness IT nasceu na região, mas que tem uma mentalidade global, pensamento aberto e ambição. É uma empresa que não tem receios de conquistar mercados lá fora", enfatizou.

Foi no verão de 2015, quando aquela que chegou a ser a maior empresa portuguesa se converteu numa subsidiária da Altice, que um grupo de 25 antigos quadros da Portugal Telecom (PT) fundou, no Porto, a Readiness IT, uma tecnológica que se tornou rapidamente um colosso global: foi em 2019 considerada uma das dez melhores empresas de transformação digital do mundo, tendo no ano seguinte figurado entre as empresas da região da Europa, Médio Oriente e África com crescimento mais rápido.