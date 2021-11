A tecnológica portuguesa Stratio fechou uma ronda de investimento série A no valor de 12 milhões de dólares, cerca de 10,6 milhões de euros à atual conversão. A empresa, que criou uma plataforma de manutenção preditiva de frotas em tempo real, pretende utilizar este montante para acelerar a expansão internacional e também duplicar a equipa. Parte do montante será ainda alocado ao aumento da "capacidade de investigação e desenvolvimento", diz a empresa.A Forestay Capital, o braço dedicado às áreas de investimento "deep tech" e "software-as-a-service" (SaaS) da Waypoint Capital, conta também com a participação dos anteriores investidores Crane Venture Partners.A Stratio, que foi criada em Coimbra em 2017, tem já presença na Europa, América do Norte, América Latina e Ásia. Além da expansão internacional, a empresa quer também contratar "mais de 60 pessoas", o que permitirá chegar aos 120 trabalhadores no próximo ano.A plataforma da Stratio baseia-se em inteligência artificial e, segundo a empresa, permite evitar "centenas de milhares de avarias", permitindo reduzir os tempos de inatividade."Temos o produto mais disruptivo a nível mundial para a indústria dos transportes. Com este investimento queremos atrair engenheiros de diferentes áreas para continuar esse desenvolvimento, contribuindo assim para eliminar os tempos de paragens forçadas que afetam a economia global e a vida das pessoas a cada dia. A manutenção preditiva da frota em tempo real da Stratio significa maior qualidade e transporte público mais barato, entregas dentro do prazo, ao mesmo tempo em que conseguimos tornar o transporte mais sustentável", explicam os cofundadores da Stratio, Ricardo Margalho, CEO e Rui Sales, Presidente."A tecnologia da Stratio está a capacitar os operadores de frotas em todo o mundo, fornecendo-lhes a plataforma mais abrangente e fácil de usar neste espaço. Acreditamos que esta tecnologia estará em breve disponível para todos os veículos em todo o mundo e que permitirá um futuro sem paragens forçadas que irá mudar o transporte como o conhecemos, sem excluir o impacto ambiental positivo que geramos"."A tecnologia da Stratio fascinou-nos desde o início. Não só estão muito avançados em termos de recolha e análise de dados - que virtualmente lhes permitem trabalhar com qualquer frota em todo o mundo - como também têm vindo a crescer a um ritmo incrível", explica Frederic Wohlwend, administrador da Forestay, a empresa que liderou esta ronda de investimento.