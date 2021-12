Nos integra programa europeu de apoio a startups. Vai ser mentora da Modatta

A operadora Nos integra o programa europeu "Digital Volunteers - Mentors Program", criado pela Comissão Europeia para aproximar pequenas empresas de companhias de maiores dimensões ligadas à área da tecnologia e inovação.

No âmbito desta iniciativa, que conta com a participação de meia centena de empresas europeias, a operadora liderada por Miguel Almeida escolheu a startup portuguesa Modatta. Em comunicado, a Nos explica que este programa de mentoria "abrange as vertentes técnica, de negócio e posicionamento no mercado".

A Modatta foi criada em 2019, por Rodrigo Moretti e Eduardo Pinto Basto, com um modelo de negócio que atribui uma remuneração aos utilizadores em troca dos dados pessoais. A startup portuguesa quer construir uma base de dados descentralizada, com informações pessoais de qualidade e com consentimento, que permite a qualquer utilizador controlar os respetivos dados pessoais, ao mesmo tempo em que possibilita às marcas segmentar a audiência, garantindo uma gestão ética e responsável dos dados.

"Para a Modatta, é um privilégio contar com o apoio de uma empresa como a Nos, que tem acompanhado o nosso crescimento desde o início. Queremos tirar partido do conhecimento e experiência da Nos para fazermos crescer o negócio e acelerar o plano de entrada e expansão de mercado. Temos como objetivo chegar a mais de 250 mil utilizadores em Portugal até o final deste ano, e atingir a meta de um milhão de utilizadores antes do final de 2022", afirma Rodrigo Moretti, co-fundador da Modatta.

No âmbito deste programa, a Modatta pretende ainda "ultrapassar desafios que passam por otimizar e escalar a infraestrutura de cloud, de modo a garantir segurança e flexibilidade e conseguir atender às variações da procura por parte de vários tipos de negócio, assegurando, ao mesmo tempo, sustentabilidade económica", indica a empresa.