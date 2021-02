Tesla abre nova fábrica no sul da Índia para acelerar produção

A Tesla, fabricante de automóveis elétricos do multimilionário Elon Musk, vai abrir uma nova fábrica para acelerar a produção no estado de Karnataka, no sul da Índia, de acordo com a Reuters, com o país a planear acelerar a produção de baterias.Num documento governamental, a que a agência de notícias teve acesso, pode ler-se que "a empresa norte-americana Tesla abrirá uma unidade de produção de carros elétricos em Karnataka".Já no ano passado, o governo da Índia se propôs a dar incentivos no valor de 4,6 mil milhões de dólares a empresas que quisessem começar a fabricar baterias para este tipo de veículos.Através do seu Twitter, Musk já falou várias vezes sobre a incursão iminente da empresa na Índia. Em dezembro, o CEO da Tesla confirmou que a Tesla se ia estrear no país em 2021.A Índia tem-se empenhado em reduzir a sua dependência do petróleo e em reduzir a poluição, mas os seus esforços para promover veículos elétricos têm sido afetados pela falta de investimento na produção e em infraestruturas, como estações de carregamento.