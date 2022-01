Panasonic pode investir até 705 milhões para produzir baterias para a Tesla no Japão

Leia Também Apple estará em conversações com chinesas CATL e BYD para baterias para carro elétrico

A japonesa Panasonic deverá começar a produzir as suas novas baterias para a Tesla de Elon Musk, já a partir de 2023. A informação é avançada pelo jornal asiático Nikkei , que refere que está associado um investimento de 705 milhões de dólares (cerca de 623 milhões de euros).Este investimento será feito em instalações, indica o Nikkei. O jornal refere que as baterias serão desenvolvidas numa fábrica em Wakayama, no leste do Japão.A mesma fonte refere que estas novas baterias deverão aumentar em até um quinto a autonomia dos elétricos. A autonomia é um dos pontos mais analisados na hora de optar ou não por um elétrico; o facto de ter uma autonomia maior poderá tornar este tipo de veículo mais atrativo para um maior número de motoristas. A Panasonic apresentou o formato de bateria 4680 em outubro.À agência Reuters, a Panasonic não confirmou a informação avançada pelo Nikkei, mas indica que está "a estudar as várias opções para a produção em massa, incluindo uma linha de teste de produção que está a ser constituída neste ano fiscal". No entanto, a empresa frisa que, no momento, "não tem mais nada para anunciar".A Panasonic é neste momento a única fabricante das baterias mais sofisticadas para os veículos da Tesla.