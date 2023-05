Instagram prepara concorrente do Twitter. Será lançada no verão

Leia Também Meta tem primeiro crescimento das receitas em quatro trimestres. Ações disparam

O Instagram está a preparar o lançamento de uma aplicação que irá concorrer com o Twitter. O projeto já está a ser testado por algumas figuras públicas e influencers, avança a Bloomberg, que cita fontes conhecedoras do tema.A aplicação em causa será individual mas vai permitir aos utilizadores do Instagram conectar as contas. O lançamento está previsto para este verão, mas Lia Haberman, professora de marketing na Universidade da Califórnia (UCLA) - que publicou uma descrição da plataforma em causa, diz que esta poderá ser lançada já no próximo mês - junho.A ideia será ter uma aplicação dedicada a publicações de texto, ao contrário do que acontece com o Instagram que é focado na partilha de imagens. Em março, a possibilidade já tinha sido admitida pela Meta - dona do Instagram - à CNN. "Acreditamos que há uma oportunidade para um serviço separado onde os criadores e figuras públicas podem partilhar atualizações sobre os seus interesses", disse na altura um porta-voz da empresa.A confirmar-se, a aplicação surge numa altura em que alguns utilizadores procuram uma alternativa ao Twitter, após a compra desta rede social por Elon Musk. "Historicamente, sabemos que a Meta gosta de recriar funcionalidades de outras aplicações com base naquilo que antecipam que será popular entre os seus utilizadores", afirmou Haberman.Uma nova plataforma deste género poderá ser mais um obstáculo para o Twitter, que neste momento tem como principal desafio colmatarserá mesmo uma das principais tarefas da nova CEO,