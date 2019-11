A Apple News+, lançada em março deste ano apenas na Austrália, Canadá, EUA e Reino Unido, vende dezenas de publicações com uma assinatura de 10 dólares mensais. Metade desse valor vai para a empresa de Tim Cook e a outra metade para as revistas e jornais na plataforma. A Apple News+ tem em carteira dezenas de publicações como a New Yorker, a GQ, o The Wall Street Journal ou o Los Angeles Times.



A Apple está a considerar arrumar a casa e juntar todos os seus serviços de subscrição, como o News+, o Apple TV+ e o Apple Music, num pacote com uma assinatura única em 2020, com o objetivo de aumentar o número total de assinantes, de acordo com a Bloomberg. Com o mercado de smartphones a estagnar, a empresa olha para novas soluções para fazer crescer o negócio.Este mês a Apple lançou o seu serviço de "streaming" com um custo mensal de 4,99 euros por mês e um período experimental de sete dias (ou um ano, caso tenha adquirido recentemente algum novo produto da marca) e aqueceu ainda mais a disputa pelas audiências digitais de televisão, concorrendo com a Netflix, a HBO e a Disney.