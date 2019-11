Meo é a primeira operadora portuguesa a entrar na Apple TV

A Meo "vai ser se a primeira operadora em Portugal a lançar o seu serviço na Apple TV", anunciou esta quarta-feira a operadora pela voz de João Epifânio (na foto), administrador responsável pela área de consumo da Altice Portugal.

Já Alexandre Fonseca, presidente executivo da empresa, destacou que o lançamento deste novo serviço que está já disponível através da box da Apple é "mais um passo para alcançar a liderança na televisão", o único segmento em que a liderança não é ocupada pela Meo, mas sim pela Nos.

Porém, garantiu que a chegada ao topo neste segmento "se aproxima a passos largos", isto apesar de considerar que "ser líder na TV não é só ter mais clientes, é também ter soluções únicas e pioneiras".

Alexandre Fonseca sublinhou ainda que este lançamento "é um passo importante para mudarmos a forma como vemos televisão em Portugal".

O responsável referiu ainda que com "este casamento" é "a primeira vez que temos um verdadeiro serviço over the top (OTT) agnóstico". Um passo que vem demonstrar que os OTT "são parceiros". "Têm de ser regulados. É um facto, mas são parceiros".