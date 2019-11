A assinatura do serviço pode ser partilhada por cinco pessoas, que podem aceder através de qualquer aparelho da Apple que tenha a mais recente atualização no sistema "masOS Catalina" e também através do site tv.apple.com. É possível ainda fazê-lo através de algumas smart TV's que venham com a aplicação instalada.



Ao contrário da Netflix, por exemplo, que costuma lançar as temporadas de uma vez, a Apple TV+ lançou apenas três episódios de cada série no seu portefólio e vai lançar um novo a cada semana.



Este lançamento é parte da estratégia delineada pela empresa com base em Cupertino, na Califórnia, para gerar mais receitas a partir dos seus serviços e manter mais clientes "fidelizados" com a marca. No terceiro trimestre deste ano, os serviços geraram vendas de 12,5 mil milhões de dólares, um aumento de 18% face ao período homólogo.

A "guerra do streaming" acabou de aquecer. A Netflix, a HBO e a Disney, que encabeçam a lista de maiores plataformas do género, acabam de receber a companhia da Apple TV+, nesta luta pelas audiências digitais. A empresa, fabricante de iPhones, diz que o objetivo é diversificar a oferta.Para quem comprar novos produtos da Apple (qualquer modelo de iPhone, iMac ou iPad comprado após o dia 10 de setembro de 2019) o serviço da Apple TV+ será gratuito durante um ano. Para quem não ambicione comprar nenhum outro produto da gama, o serviço de "streaming" terá um período experimental de sete dias e, a partir desse prazo, custa 4,99 euros por mês.