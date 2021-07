Trump com planos para processar donos do Facebook e Twitter

Após queixas de que terá sido alvo de censura nas redes sociais Twitter e Facebook, Donald Trump tem planos para avançar com processos contra Mark Zuckerberg e Jack Dorsey, avança o site Axios. Durante o mandato como Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump utilizou tanto o Twitter como o Facebook para comunicar com a base de eleitores. Em mais um desenvolvimento de Trump contra estas plataformas, que acusou de terem limitado o alcance de determinadas declarações, o empresário foi banido tanto do Twitter como do Facebook.No caso do Facebook, há algumas semanas foi anunciado que Trump está banido da rede de Mark Zuckerberg por um período de dois anos. Anteriormente, a rede social indicava apenas que a suspensão era válida por "tempo indeterminado".Segundo o Axios, que cita fontes com conhecimento do tema, Trump planeia ações legais contra os responsáveis das duas rede sociais, escrevendo ainda que esta intenção é apoiada pelo America First Policy Institute, uma organização que pretende dar continuidade às políticas de Trump.Caso se confirme esta intenção de processar os dois nomes da indústria tecnológica, Trump poderá agir legalmente em nome de outros conservadores, que já acusaram as duas redes de restringir a liberdade de expressão.