Trump insiste que Amazon tem de pagar "custos reais e impostos agora"

O gigante retalhista norte-americano tem repetidamente afirmado que os serviços postais dos Estados Unidos, que enfrentem problemas financeiros há anos, beneficiam da parceria com a Amazon, que é revista e reactualizada todos os anos por uma comissão independente.



Na quarta-feira, a empresa perdeu feira 4,38% do valor em bolsa, cerca de 53 mil milhões de dólares, depois de o site informativo Axios ter escrito que o Presidente estava "obcecado" com a regulação do gigante retalhista e de Trump ter acusado a Amazon de usar os correios como "moço de entregas".



Na quinta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Lindsay Walters, explicou que, apesar de o Presidente estar desagradado com a Amazon, particularmente em casos onde vendedores terceiros usam o ‘site’ mas não pagam impostos sobre as vendas, não estavam previstas acções administrativas "nesta altura".



Na quinta-feira, Trump já tinha acusado a gigante tecnológica Amazon de ser responsável pelo encerramento de "muitos milhares" de pequenos negócios a retalho norte-americanos, bem como de "pagar pouco ou nenhum imposto" aos governos estaduais.



"Ao contrário de outros, [a Amazon] paga pouco ou nenhum imposto aos governos estaduais e locais, usa o nosso sistema postal como moço de entregas (o que causa uma perda tremenda para os Estados Unidos) e está a acabar com muitos milhares de retalhistas", disse Trump na sua conta oficial do Twitter.

While we are on the subject, it is reported that the U.S. Post Office will lose $1.50 on average for each package it delivers for Amazon. That amounts to Billions of Dollars. The Failing N.Y. Times reports that “the size of the company’s lobbying staff has ballooned,” and that...