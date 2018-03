Trump acusa Amazon de destruir "muitos milhares" de negócios a retalho nos EUA

"Ao contrário de outros, [a Amazon] paga pouco ou nenhum imposto aos governos estaduais e locais, usa o nosso sistema postal como moço de entregas (o que causa uma perda tremenda para os Estados Unidos) e está a acabar com muitos milhares de retalhistas", disse Trump na sua conta oficial do Twitter.O valor em bolsa da Amazon caiu na quarta-feira 4,38% depois de vários meios de comunicação social terem dado conta, nas últimas horas, que o Presidente americano disse ter como objectivo "ir atrás" da empresa fundada pelo multimilionário Jeff Bezos."Já tinha expressado as minhas preocupações com a Amazon muito antes das eleições", escreveu ainda Trump.Depois de ser eleito, em Agosto do ano passado, Trump escreveu que a Amazon estava a causar "sérios danos" aos "retalhistas que pagam impostos"."Vilas, cidades e Estados pelos EUA estão a sofrer - muitos empregos a perder-se!", adiantou no Twitter.O Presidente argumenta que é preciso mudar a forma como são taxadas as compras pela Internet, nomeadamente pela Amazon. Em causa está a possibilidade de um Estado poder aplicar um imposto às transacções de produtos por parte de vendedores que operam através da Amazon.