Amazon começa a fazer entregas nos porta-bagagens dos clientes

Reuters

O programa, em fase experimental em 37 cidades dos EUA, está disponível para clientes que tenham automóveis conectados, como o sistema OnStar, da GM, e o serviço On Call, da Volvo.

Para poderem aceder a este serviço de entregas inovador, os clientes têm de descarregar uma app da Amazon e ligá-la ao sistema do seu carro.

A Amazon tem investido na segurança das suas entregas, tentando combater o furto de encomendas.

No Outono passado, a empresa liderada por Jeff Bezos lançou o Amazon Key, um sistema que utiliza uma combinação de fechadura ligada à internet e uma câmara para permitir aos funcionários que fazem as entregas colocar as encomendas no interior das casas dos clientes, que terão de ser membros do Amazon Prime, o serviço premium da empresa.

Enquanto o Amazon Key é um serviço que custa 220 dólares, o novo serviço de entrega nos automóveis é gratuito.

Os clientes indicam à Amazon o local onde a viatura está estacionada, a marca, modelo, cor e matrícula para ajudar o funcionário que faz a entrega a identificar o veículo.

O serviço está disponível em 37 cidades dos EUA, incluindo San Francisco, Seattle, Atlanta e Washington DC.