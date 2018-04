Twitter dispara em bolsa com resultados acima do esperado

A tecnológica beneficiou sobretudo com o crescimento fora dos Estados Unidos, onde já obtém 48% das receitas, bem como com a aposta no vídeo.

Reuters

O Twitter alcançou receitas de 664,9 milhões de dólares no primeiro trimestre, o valor mais elevado em dois anos e que representa um crescimento de 21%.

A rede social obteve lucros de 61 milhões de dólares, o que compara com prejuízos de 61,6 milhões de dólares no período homólogo. Foi apenas o segundo trimestre em que o Twitter alcançou resultados líquidos positivos, sendo que estes ficaram acima do esperado. Tal como as receitas, que os analistas consultados pela Bloomberg estimavam nos 605,9 milhões de dólares.

A reacção a estes números está a ser positiva, com as acções do Twitter a dispararem 14% no mercado que funciona antes da abertura da sessão regular em Wall Street.

A tecnológica beneficiou sobretudo com o crescimento fora dos Estados Unidos, onde já obtém 48% das receitas, que cresceram 53% face ao período homólogo. No primeiro trimestre o Twitter adicionou 6 milhões de novos utilizadores (número também acima do que esperavam os analistas), sendo que apenas 5 milhões foram conquistados foram dos EUA.

A aposta no vídeo também justifica o crescimento acelerado do Twitter, já que a rede social está a tirar partido da transmissão de eventos em directo e da oferta de serviços de publicidade em vídeo aos anunciantes.

Apesar de este ter sido apenas o segundo trimestre de lucros na história da empresa, o Twitter reiterou que espera fechar a totalidade do ano com resultados líquidos positivos. Revelou que espera aumentar a força de trabalho em 10% a 15% este ano, sendo que uma das prioridades passa por melhorar o "feed" dos utilizadores.