UE deixa recado a rede social de Musk: "Estamos atentos ao que estão a fazer"

A rede social "X", anteriormente conhecida como Twitter, foi apontada pela União Europeia como a maior plataforma de propagação de desinformação da Rússia.



"X, antiga Twitter, é a plataforma com o maior rácio de desinformação", afirmou Vera Jourova, vice-presidente da Comissão Europeia, em declarações citadas pela Bloomberg, no dia em que foi apresentado o relatório de um estudo que avalia a dimensão da notícias falsas nas redes sociais.





O fluxo de desinformação russa é particularmente acentuado na Eslováquia, que vai a eleições no sábado, 30 de setembro. "A Eslováquia foi escolhido como o país onde existe solo fértil para o sucesso da narrativa pró-Kremlin e pró-guerra", disse, realçando que as eleições de sábado serão "um teste".

"O projeto-piloto também mostra que quem propaga desinformação tem significativamente mais seguidores do que os outros e que tendem a aderir mais à plataforma", acrescentou.Jourova apelou às gigantes norte-americanas, como a Meta e a Alphabet, que reforcem a vigilância antes das eleições europeias, que decorrem em junho de 2024."Isto é uma arma de manipulação de muitos milhões, usada tanto contra os russos como os europeus e o resto do mundo. As grandes plataformas devem endereçar este risco. Especialmente porque temos de assumir que o Kremlin e outras [partes] vão estar ativas antes das eleições europeias", acrescentou.A responsável divulgou as diferentes medidas que as plataformas de rede sociais têm adotado para combater a influência russa, destacando que a Google disse que terminou mais de 400 canais ligados a operações de influência russa nos primeiros quatro meses deste ano. E deixou uma mensagem à rede social liderada por Elon Musk: "A minha mensagem é: 'têm de cumprir com as obrigações legais e nós estamos atentos ao que estão a fazer'".O novo regulamento de Serviços Digitais da UE (