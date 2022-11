Um dos supercomputadores mais poderosos do mundo foi inaugurado em Itália

O supercomputador Leonardo foi inaugurado na passada quinta-feira, 24 de novembro, na cidade italiana de Bolonha. É o quarto mais potente computador do mundo e foi montado e desenvolvido na Europa. Quando estiver operacional, prevê-se que tenha uma capacidade de processamento de quase 250 petaflops, ou seja, será capaz de processar 250 milhões de biliões de cálculos por segundo.Combinando computação de alto desempenho de última geração e o uso de inteligência artificial, o Leonardo é capaz de executar tarefas altamente complexas e espera-se que venha a contribuir para estudos sem precedentes sobre o cancro e a descoberta de medicamentos inovadores.É também esperado que este supercomputador possa ajudar a compreender melhor o funcionamento do cérebro humano e descubra novas tecnologias de energia limpa, "elaborando modelos climáticos mais precisos, além de ajudar na previsão e monitoramento de desastres naturais e pandemias".O supercomputador resulta de um investimento de 120 milhões de euros. Metade desse investimento veio da Comissão Europeia e o restante do Ministério italiano do Ensino Superior e Investigação e também do consórcio CINECA que, além da Itália, junta mais cinco países (Áustria, Grécia, Hungria, Eslováquia e Eslovénia).Este sistema de supercomputação de classe mundial é o segundo supercomputador europeu pre-exascale a ser colocado em operação, depois do LUMI em Kajaani, na Finlândia. Além do LUMI, o Leonardo vai juntar-se a outros supercomputadores europeus: o Discoverer na Bulgária, MeluXina no Luxemburgo, Vega na Eslovénia, Karolina na República Checa e LUMI na Finlândia.Em andamento está também a instalação do supercomputador petascale Deucalion em Portugal e o terceiro supercomputador europeu pre-exascale MareNostrum 5 em Espanha.O Leonardo é considerado um dos supercomputadores mais poderosos do mundo, apenas atrás do LUMI, do japonês Fugaku e do norte-americano The Frontier, que lidera a lista.