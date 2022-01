Unicórnio português compra parte da startup Bright Technologies

Leia Também Portuguesa Sword Health chega a unicórnio com ronda de investimento de 167 milhões de euros

A Sword Health - o mais recente unicórnio português - comprou a unidade de desenvolvimento de software da startup de soluções tencológicas Bright Technologies, anunciou a empresa esta terça-feira em comunicado. A aquisição vai permitir reforçar os planos de expansão e crescimento da empresa, que está ainda a contratar mais de 150 profissionais nas áreas de engenharia e produto."A aquisição estratégica da área de desenvolvimento de software da Bright Technologies reforça as nossas prioridades de crescimento e expansão, apostando numa equipa de excelência em áreas fundamentais da engenharia e de produto, essenciais para a construção de soluções cada vez mais disruptivas na área da saúde" afirma Jorge Meireles, um dos responsáveis da Sword Health.A empresa, fundada em 2015 por Virgílio Bento, foi a sexta portuguesa a atingir o patamar de unicórnio (com uma avaliação superior a mil milhões de dólares), depois de, em novembro, ter fechado uma ronda de investimento série D no valor de 189 milhões de dólares (167,6 milhões de euros), ficando avaliada nos dois mil milhões de dólares.A Sword Health é uma health tech que, através de um terapeuta digital, ajuda os utilizadores a recuper de patologias músculo-esqueléticas. Trabalha com seguradoras, sistemas de saúde e empresas nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália, tendo a sua sede tecnológica no Porto.