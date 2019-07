Venda da WeDo terá impacto positivo de 4,5 milhões nas contas da Sonaecom

A Sonae IM, subsidiária da Sonaecom, alienou à norte-americana Mobileum a WeDo Consulting – Sistemas de Informação, (WeDo Technologies) por 62,5 milhões de euros, com possibilidade de receber mais 24 milhões d euros, segundo o comunicado divulgado junto da CMVM no passado dia 10.

Esta terça-feira, a Sonaecom publicou um aditamento a esse comunicado, informando que estima que a parte da componente fixa (70 milhões de dólares, 62,5 milhões de euros) desta venda deverá "representar um impacto positivo nos resultados consolidados da Sonaecom de cerca de 4,5 milhões de euros, calculado por referência a 30 de junho de 2019, valor esse que poderá variar em função da data efetiva da transação".

Além desta componente fixa, está prevista uma componente diferida e variável, em função da performance do negócio combinado até 31 de dezembro de 2021, cujo valor máximo é de 27 milhões de dólares (24 milhões de euros).

A concretização da transação está condicionada à verificação de um conjunto de requisitos estipulados pelas partes (condições suspensivas), da qual dependerá, portanto, a produção de efeitos daquela transação", sublinhava no passado dia 10 o comunicado da Sonaecom divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A WeDo Technologies, liderada por Rui Paiva, foi fundada em 2001, está presente no mercado norte-americano desde 2007 e conta actualmente com mais de 600 profissionais espalhados por escritórios na Europa, EUA, Ásia-Pacífico, Médio Oriente, África e América Central e do Sul. Os seus clientes estão distribuídos por 105 países.



Já a norte-americana Mobileum é uma fornecedora global de soluções de roaming de voz e dados e de serviços financeiros para o universo móvel.