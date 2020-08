Walmart junta-se à Microsoft para caçar o TikTok

A Walmart aliou-se à Microsoft numa oferta conjunta para a compra do TikTok, anunciou a retalhista, num comunicado enviado aos média.





Esta operação deverá ajudar ao crescimento da plataforma de comércio online a Walmart, assim como o recente braço de publicidade que faz parte deste grupo, explicou o CEO da Wallmart, Doug McMillion.





Estas duas empresas já eram parceiras noutros negócios, uma vez que a Walmart utiliza a tecnologia cloud da Microsoft em toda a empresa.





A intenção de a Microsoft comprar o TikTok nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia já é conhecida há semanas, mas a gigante tecnológica não está sozinha na corrida: também a Oracle e o Twitter já surgirão como potenciais compradores. Até agora, não é certo a fase em que se encontras as discussões e a Microsoft foi a única a admitir o interesse.