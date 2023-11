Nova CEO da Web Summit: "É tempo de um recomeço do zero, agora a liderança é minha"

Leia Também Nova CEO da Web Summit pode ser trunfo na edição da sobrevivência

No segundo dia (completo) da Web Summit a primeira conferência de imprensa da manhã foi protagonizada pela nova CEO do evento, Katherine Maher, mas o tema dominante nos 20 minutos de perguntas e respostas foi o seu antecessor, Paddy Cosgrave, que renunciou ao cargo apenas duas semanas antes do arranque da edição de 2023 na sequência de comentários nas redes sociais sobre o conflito entre Israel e o Hamas.Questionada sobre este mesmo tema, a responsável disse que "a única coisa respeitosa a dizer num momento de tanta dor e sofrimento é reconhecer a dor e o sofrimento que existem em tantas comunidades ao redor do mundo".Quanto ao afastamento do seu antecessor, disse que o "Paddy demitiu-se porque estava a tornar-se uma distração face ao sucesso do evento. Ele já não está envolvido no que está a acontecer" da Web Summit, começou por dizer a responsável, que garante também que "a parte mais complicada do processo de se tornar CEO da Web Summit tem sido aprender no terreno".Sem revelar o número de empresas que desistiram de participar na edição deste ano (nem o nome), na sequência dos acontecimentos e da saída de Cosgrave, Maher garantiu que os principais parceiros da Web Summit "sentiram que a empresa tomou as medidas certas, agiu rapidamente, nomeou um novo CEO em quem tinham confiança, e isso significa que muitos daqueles que inicialmente expressaram preocupações estão aqui no evento hoje. Alguns também decidiram voltar depois de nos dizerem que se retirariam. Não vou partilhar os nomes de nenhuma dessas empresas porque temos essas conversas em confidencialidade".Já face às questões que deixaram no ar que este é o ano "mais fraco" do evento, desde a sua estreia em 2016, sem oradores de grande renome, a CEO replicou: "Se fosse oradora, sentir-me-ia insultada pela sua questão". "Quanto à relevância da Web Summit, o evento começou como uma oportunidade para conectar startups e celebrar o trabalho que os empreendedores estão a fazer. Tivemos um número recorde de startups presentes este ano, e o que temos ouvido delas é que esse foco tem sido uma recordação das origens fundadoras da Web Summit", respondeu.O tom de voz de Katherine Maher voltaria a "endurecer" quando lhe dirigiram uma outra questão sobre a existência de uma eventual relação pessoal entre si e Paddy Cosgrave, que tivesse possibilitado a sua rápida subida ao cargo de CEO. "Encontrei-me com o Paddy apenas duas vezes, no palco da Web Summit e nos bastidores, não havia nenhuma relação próxima".Ainda sobre o mesmo tema, a agora responsável do maior evento tecnológico mundial deixou claro que Paddy Cosgrove "já não trabalha na Web Summit e saiu do Conselho de Administração". "É tempo de um recomeço do zero, agora a liderança é minha. A única coisa que ouvi do Paddy esta semana foi que ele acha que fiz um bom trabalho, de resto não falei com ele", rematou, encerrando o assunto.Quanto à Web Summit propriamente dita, e fazendo um balanço até ao momento, a CEO referiu que este ano estão presentes 70.236 participantes no evento em Lisboa, dos quais 43% são mulheres. "Na verdade, hoje temos mais pessoas no local do que ontem à mesma hora", garantiu, continuando a apresentar números: 153 países, 2.608 startups, o número mais alto de sempre, 1.321 parceiros com stands no piso de exposições, 85% de ocupação na cidade de Lisboa; 1.180 reuniões de investidores com startups, 70 master classes, 17 rondas de de pitch, 25 eventos noturnos."Este ano expandimos o espaço total do evento em 5%, para aproximadamente 215.000 metros quadrados, o que me dizem ser equivalente a 1.099 campos de ténis. Há 806 oradores de 50 países diferentes, 2.129 meios de comunicação de 69 países. Alguns dos nossos principais oradores incluem a Presidente da Signal, Meredith Whitaker, o ex-pugilista profissional e embaixador digital de Kiev, Vladimir Klitschko, a consultora da NIM Technologies, Chelsea Manning, o presidente da Alibaba, Kuo Zhang, e o Fundador da Wikipedia, Jimmy Wales", destacou Maher.