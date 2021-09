Worten compra a Zaask

A Zaask foi adquirida pela Worten, revela a capital de risco estatal Portugal Ventures num comunicado enviado às redações em que anuncia a sua saída do capital da empresa.

"Entendemos esta operação como mais um passo para reforçar a liderança da Worten em Portugal, nomeadamente no que toca à área de serviços. O modelo de negócio da Zaask é um modelo que a Worten tem vindo a acompanhar e no qual pretende apostar no futuro", afirma Miguel Mota Freitas, CEO da Worten, no mesmo comunicado, esta quarta-feira, 22 de setembro.

Oito anos depois de ter entrado na Zaask, chega agora ao fim a participação da Portugal Ventures neste "marketplace" de contratação de qualquer tipo de serviços para a casa, que é apresentada como "precursora de uma nova geração de empresas nacionais, um projeto tecnológico digital concebido no espaço universitário, que ganhou vida através dos seus promotores e do apoio do ecossistema empreendedor português".

A Portugal Ventures acaba também de sair do capital do Mercadão - "marketplace" onde é possível comprar produtos de lojas como o Pingo Doce ou a Decathlon -, que foi adquirido pela espanhola Glovo, tendo entretanto anunciado quatro novos investimentos, tendo tomado participações na Taikai, na Reckonai, na Watgrid e na Sleep & Nature.