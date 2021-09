Portugal Ventures tem 10 milhões para investir ao estilo Sun Boats

Nos últimos três anos, por conta das primeiras três edição da Call Tourism, a Portugal Ventures recebeu 205 candidaturas e investiu 9,5 milhões de euros em 14 projetos turísticos, entre os quais se conta a Algarve Sun Boats, apresentada como "a primeira empresa de turismo marítimo do Algarve a operar com uma frota 100% ecológica, sem emissões de carbono, em embarcações eletro-solares que permitem viagens confortáveis, silenciosas e, acima de tudo, amigas do ambiente".

Ora, este é um exemplo da tipologia de projetos não tecnológicos que a sociedade pública de capital de risco procura com a quarta edição da Call Tourism, que é lançada amanhã, 30 de setembro, e que tem como objetivo "fomentar o empreendedorismo no setor do Turismo, em especial, através do financiamento de projetos não tecnológicos, área que mais sentiu os efeitos da pandemia".

Nesta quarta edição, são elegíveis projetos tecnológicos inovadores que apresentem soluções que permitam melhorar a eficiência das empresas do setor turístico e da sua oferta de produtos e serviços.

"O foco, contudo, desta edição está na procura de projetos não tecnológicos que apresente conceitos inovadores e diferenciadores para a oferta turística do país, que contribuam para o enriquecimento da experiência do turista e o reforço da competitividade de Portugal como destino turístico", explica a Portugal Ventures, em comunicado.

Serão privilegiados os projetos que contribuam para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), apresentando soluções que promovam a desmaterialização de processos e serviços, reciclagem, reutilização e redução de resíduos, integração de energias limpas, eficiência energética, eficiência hídrica e mobilidade inteligente.

Entre os projetos não tecnológicos estão englobados projetos de hotelaria e de alojamento turístico inovador, atividades de animação e experiência turística com exploração do património paisagístico e cultural, atividades de aproveitamento dos recursos endógenos e revitalização de espaços de interesse cultural.

Além do Algarve Sun Boats, a Portugal Ventures sinaliza a Hub Hostels e a Sleep&Nature como exemplos de tipologia de projetos não tecnológicos que procura com a atual Call Tourism.

Para Pedro de Mello Breyner, Membro do Conselho de Administração da Portugal Ventures, "Esta nova edição da Call Tourism vem dar resposta à necessidade de financiamento de projetos turísticos, especialmente os não tecnológicos, que terão agora oportunidade de serem incluídos no portefólio da Portugal Ventures e serem acompanhados na sua estratégia de crescimento e expansão dos seus negócios", afirma Pedro de Mello Breyner, membro da administração da capital de risco estatal.

Para assinalar o lançamento da 4.ª Edição da Call Tourism, uma iniciativa lançada em parceria com o Turismo de Portugal e o Nest - Centro de Inovação para o Turismo, a Portugal Ventures vai realizar amanhã um debate com o tema "A Inovação no Turismo no pós-pandemia", reproduzido no Canal de Youtube da Portugal Ventures, que contará com a presença de Rita Marques, secretária de Estado do Turismo.

Em 2021, esta é a segunda iniciativa lançada pela Portugal Ventures para o setor do Turismo "com o intuito de financiar projetos que tragam inovação para o setor e coloquem Portugal como um dos destinos mais competitivos do mundo no que concerne a oferta turística do país".