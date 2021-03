Worten encaixa 5 milhões com venda de 17 lojas em Espanha à MediaMarkt

Leia Também Sonae vende 17 lojas da Worten em Espanha à MediaMarkt e fecha outras 14

A Worten obteve um encaixe de cinco milhões de euros com a venda de 17 lojas em Espanha à MediaMarkt, anunciou esta segunda-feira a Sonae, em comunicado enviado à CMVM.A operação, que havia sido anunciada a 13 de janeiro , foi concluída após receber a aprovação da autoridade de concorrência espanhola."Esta transação gerou um encaixe de cinco milhões de euros para a Worten. Quanto ao impacto nas contas consolidadas da Sonae, estima-se uma redução de 1% no volume de negócios consolidado e um aumento de aproximadamente 0,1 p.p. da margem EBITDA subjacente consolidada, relativamente a 2019", refere o comunicado.A transação "faz parte de uma reorganização mais ampla que inclui ainda o encerramento de 14 lojas adicionais em Espanha Continental. No total, esta reorganização terá um impactoestratégico e financeiro significativo na Worten, com um aumento esperado da margem EBITDA subjacente de 5,2% em 2019 para um valor superior a 6,5% após a reorganização", acrescenta.A Worten, que possuía 47 lojas em Espanha, irá focar-se nas vendas através do canal online no país vizinho e apenas manterá uma loja física em Madrid e 15 nas ilhas Canárias."A transação com a MediaMarkt prevê ainda a transferência de 270 colaboradores, o que contribui para preservar 73% dos atuais postos de trabalho da Worten Espanha", indicava a empresa no comunicado difundido em janeiro.