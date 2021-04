Conheça as 43 novas startups na carteira da Portugal Ventures

A Portugal Ventures (PV) anunciou esta quarta-feira, 7 de abril, a entrada de mais 43 startups no portefólio, que resultam de um investimento total de 6,6 milhões de euros, sublinhando que esta aposta "reforça de forma relevante o seu papel na dinamização do ecossistema empreendedor português".

Após este anúncio, a sociedade de capital de risco pública, que integra o Grupo Banco Português de Fomento, passa a somar 138 jovens empresas em carteira: 43 na segmento de digital, 49 em engenharia & indústria, 20 com soluções na área das ciências da vida e 26 no setor do turismo.

Rui Ferreira, vice-presidente da PV, destaca o esforço de investimento feito "num contexto adverso de pandemia" para apoiar projetos com "potencial de crescimento internacional, muitas com soluções assentes em I&D e com impacto real em setores estruturantes para a economia portuguesa, como a saúde, biotecnologia, tecnologias de informação, turismo e energia".

164 Investimento Em cerca de oito anos, a Portugal Ventures já investiu 164 milhões de euros em 147 projetos.

Desde 2012, a PV já investiu 164 milhões de euros em 147 empresas, tendo atualmente sob gestão 173 milhões de euros. Financia as fases "pre-seed", "seed" e "series A" e está direcionada para startups que criam soluções inovadoras, com capacidade de internacionalização e que atuam nestes quatro setores de atividade.

Das 43 empresas que entraram na carteira, três delas (CleanWatts, Hostels Hub e Merytu) já têm "tração no mercado" e estavam em fase "seed" de investimento – recolhem 2,6 milhões de euros em conjunto –; as outras 40, que repartem quatro milhões de euros, resultam da "call INNOV-ID", lançada em maio de 2020, e evidenciam potencial nas áreas da descarbonização, economia circular, sustentabilidade, simplificação de processos e eficiência energética.

Conheça as novas 43 startups, apresentadas desta forma ao mercado pela Portugal Ventures:

- CleanWatts é uma empresa "cleantech" com plataformas digitais para simplificar, ampliar e acelerar a descarbonização de energia para empresas e comunidades em todo o mundo, através de duas áreas de criação de valor para os seus clientes: eficiência energética e comunidades de energia. Ao combinar capacidades multidisciplinares em sistemas de energia, desenvolvimento de software, serviços digitais, gestão de operações, é capaz de transformar a complexidade inerente à transição energética numa proposta de valor simples para os clientes: energia limpa, inteligente, de origem local e a preço inferior ao da rede.

- Hostels Hub é presentemente uma das maiores cadeias nacionais de hostels. Pretende desenvolver uma rede de diferentes unidades de alojamento, distribuídos na Península Ibérica, muito para além dos hostels. Atualmente, conta com seis unidades em Lisboa, em Peniche e na Ericeira. Entre elas, uma para estadias de longa duração e uma "guest house", com duas marcas associadas: HUB (Urbano/Cultura) e AKTION (Atividades/Lazer).

- Merytu permite que as empresas no setor da hotelaria e restauração reforcem as suas equipas com profissionais qualificados pelo período que necessitem, num processo intuitivo e transparente. Esta solução automatiza "matching" de perfis, pagamentos, seguros e todos os processos burocráticos legais ou administrativos. Esta nova solução para empresas da hotelaria e restauração representa eficiência de custos, de tempo gasto nos processos e uma seleção criteriosa por desempenho do profissional. Já para os profissionais destes ramos, a merytu possibilita aliar a tecnologia na gestão da sua carreira, com ganhos acima da média e possibilidades de evolução. Conta já com parceiros como o Santander, Tranquilidade e Magnifinance.

- Ablute desenvolve um dispositivo de urinálises integrado num sanitário ecológico que se lava sozinho, com pouca água, após cada uso. Destinado a ser instalado tanto em locais privados e públicos, tem como mercado prioritário clientes corporativos que disponham de instalações sanitárias abertas ao público (por exemplo, centros comerciais, hospitais). O dispositivo facilita os exames à urina e o acesso aos resultados, sendo a informação transmitida de imediato ao utilizador ou enviada ao médico para auxiliar o diagnóstico.

- About Aqua Food dedica-se à produção de Spirulina em modo biológico, integrada com a valorização do lagostim vermelho proveniente da pesca em águas interiores. A venda de lagostim vermelho e de Spirulina Premium está destinada ao consumo humano direto e às indústrias alimentar, farmacêutica e cosmética.

- Aqva More, desenvolvido pela Aroundinspire, é um dispositivo para poupança de água na fase de aquecimento, que é colocado entre o aquecedor de água e a torneira. Poupa a água fria que é desperdiçada enquanto a quente não sai, aumenta a pressão na rede e tem um consumo energético muito baixo, contribuindo para a eficiência hídrica dos edifícios residenciais, profissionais e de serviços. Através da app, o utilizador monitoriza os consumos e as poupanças de água. Venceu o Prémio AQUA+ "Tecnologias de monitorização e controlo do uso da água: Rede TECH AQUA+", organizada pela ADENE, em colaboração com a Planetiers, em outubro de 2020.

- Bandora é um "facility manager" virtual dedicado à operação e manutenção dos smart buildings. A Bandora conecta-se com qualquer sistema IoT (Internet das Coisas) já existente e recorre à inteligência artificial para suportar a tomada de decisão do gestor, otimizando, em contínuo e em tempo real, o modo de funcionamento dos edifícios de serviços e seus equipamentos, exemplo, aparelhos de ar condicionado e iluminação. Deste modo, devolve o conforto ideal para os seus ocupantes, com o menor consumo de energia. Deteta também os consumos energéticos anómalos, para reduzir períodos de inatividade inesperados e dispendiosos, e evitar o desperdício de energia.

- Beeyard oferece aos apicultores um conjunto de ferramentas que permite a gestão e monitorização remota de toda a operação apícola, com o objetivo de aumentar a produtividade e reduzir as perdas de colónias. Esta solução ganhou o Seal of Excellence EIC 2020 atribuído pela Comissão Europeia.

- BestHealth4U desenvolveu um inovador adesivo médico (Bio2Skin), designado de "glueless", um bioadesivo composto por biomateriais. Utiliza as características naturais da pele, estabelecendo a adesão através das moléculas de água, permitindo a sua fácil aplicação e remoção, segura e sem dor, em diversos dispositivos que necessitam estar fixados na pele. Foi galardoado com diversos prémios nacionais e internacionais, tendo recebido também o Seal of Excellence do EIC Accelerator, atribuído pela Comissão Europeia. Atualmente a empresa está já a desenvolver um novo produto, o Adhesiv.Ai, que, com recurso a inteligência artificial, monitoriza remotamente feridas crónicas, sem que seja necessário remover o adesivo.

- Bioworld dedica-se à criação de um biopolímero biodegradável produzido a partir de águas residuais da indústria agroalimentar (não tóxicas, resíduos orgânicos) e outros resíduos inorgânicos. Este novo material será utilizado para produzir novas embalagens biodegradáveis, apresentando-se como uma solução circular face às embalagens existentes.

- Ccrave é uma plataforma de conteúdos e "e-commerce" que promove a economia circular. A loja online está dividida em três categorias: moda, decoração e lifestyle, publicando regularmente conteúdos educativos que pretendem inspirar e promover a adoção de uma filosofia de vida circular. A empresa pretende acelerar o sucesso comercial de marcas que comungam destes princípios, promovendo a venda de produtos criados com base em resíduos ou sem desperdício.

- Clever-Volume é uma solução automática e escalável que, através de um sistema de sensores robotizados ligados a um software próprio, mede e classifica resíduos, remotamente e em tempo-real, promovendo ganhos económicos e de eficiência. Com a solução instalada num porto marítimo em Espanha, pretende endereçar o mercado global de gestão de resíduos. Esta solução ganhou o Seal of Excellence atribuído pela Comissão Europeia.

- CORe Protein, projeto Proteína Açoriana Sustentável, é um produto criado a partir da proteína extraída do soro de leite, adicionando sabores naturais a partir de "fruta feia". Este suplemento proteico 100% natural, sustentável e com benefícios nutricionais personalizáveis, é destinado a "health freaks" e atletas de todo o mundo. Um "by-product" deste suplemento - a lactose - é ainda transformada em etanol para ser vendida como desinfetante, para fabrico de bebidas alcoólicas ou biocombustível; promovendo a economia circular ao reutilizar subprodutos industriais.

- Corium Biotech foca-se na bioprodução de couro exótico em laboratório. Este novo material diferencia-se das alternativas existentes no mercado ao nível da tecnologia de produção e permite responder às problemáticas atuais da indústria do couro no que respeita a poluição ambiental e o bem-estar animal.

- Cosmos Pic é uma plataforma multifuncional ajustável que cobre todo o ciclo de análise de imagens de satélite, focada na prevenção de fogos florestais, com o objetivo de travar as alterações climáticas.

- Eptune Engineering, spin-off da Universidade do Porto, está a desenvolver um habitat e uma plataforma para manutenção de pás eólicas em ambientes atmosféricos adversos usando tecnologia espacial. O sistema permite ter um controlo efetivo da humidade e da temperatura dentro do volume fechado, onde os operadores podem fazer reparações e manutenções, reduzindo drasticamente a sazonalidade e o tempo de paragem destes aerogeradores. O protótipo do primeiro habitat está a ser financiado pelo programa ESA BIC Portugal.

- FastCompChem, que pretende revolucionar o processo de desenvolvimento de novos medicamentos através de novas metodologias de mecânica quântica, desenvolve uma solução utilizando deep learning, para diagnóstico de infeção covid-19, através da análise de radiografias de raios-x. A solução pode ser usada tanto em ambiente hospitalar como em aplicações de saúde pública e controlo epidemiológico, através de tecnologia portátil.

- Flowco, centro de design de produtos ecológicos, cria soluções sustentáveis para arquitetura e design de interiores. Produz o GOMA XL, primeiro pavimento desportivo integralmente colorido e flexível feito a partir da reciclagem de calçado, com a garantia técnica de absorção de impacto e melhoramento térmico e acústico.

- IhCare – Innovation Hospital Care - tem como foco a redução de incidência de infeção intra-hospitalar, através do desenvolvimento de dispositivos de higienização e de tecnologia de deteção precoce de padrões de contágio, baseados em Inteligência Artificial. O Showercare inclui um têxtil patenteado, antibacteriano e antiviral, permanente na cama do utente, e um dispositivo que garante a realização de um duche de água quente, corrente e estéril, sem que seja necessária a sua mobilização. A solução inclui também um software de gestão de monitorização remota contínua.

- Insignals Neurotech, spin-off da Universidade do Porto, explora tecnologias baseadas em microengenharia que melhoram as abordagens terapêuticas ao lidar com patologias neurológicas. O primeiro produto a entrar no mercado é o iHandU que avalia objetivamente a rigidez motora, apoiando a eficácia da terapia de Estimulação Cerebral Profunda de pacientes com a doença de Parkinson. Foi indicada pela Nature em 2020 como uma das empresas de base científica que "merece ser seguida".



- Klugit Energy, spin-off da Bosch, desenvolve uma tomada inteligente "plug & play" para termoacumuladores que, através de AI (inteligência artificial), aprende as necessidades de água quente de cada família e reduz consumos ao evitar desperdício de calor/energia. Permite ainda dar prioridade aos períodos de maior abundância de energias "limpas" para aquecer água, tornando-se um importante aliado na redução de emissões.

- Landratech providencia à indústria agroalimentar um processo patenteado para tornar as bolotas (recurso altamente nutritivo e sem glúten) comestíveis. Através da plataforma digital conectam toda a cadeia de valor, estabelecendo a ponte entre os produtores e consumidores, mudando o paradigma da gestão sustentável das florestas endémicas em todo o mundo.

- Neroes potencia as habilidades mentais de atletas de alta competição através de neurotecnologias digitais avançadas. É a única plataforma de treino mental quantitativa, não invasiva e precisa. Aumenta em mais de 4% a tomada de decisão,sendo considerada uma solução para a nova geração do treino desportivo para a performance e saúde mental dos atletas. Ganhou o prémio de melhor inovação científica na conferência internacional Physioma, para o aumento do controlo emocional e redução de ansiedade. Também considerada pelo WebSummit como uma das mais promissoras startups do mundo.

- Neural Solar é uma empresa que desenvolve um dispositivo inovador e único no mercado, que torna o painel solar inteligente, permitindo monitorizar o seu envelhecimento, detetar e identificar falhas. Através deste dispositivo, os produtores de energia reduzem os custos operacionais e aumentam a capacidade de energia produzida. Os dispositivos comunicam, entre si, sem fios e não requerem infraestrutura extra. A tecnologia permite a monitorização de grandes áreas remotas em terra e oceano, para controlo de poluição e recolha de dados ambientais e biológicos.

- A Nu-Rise desenvolveu uma solução inovadora para radioterapia, permitindo monitorizar a quantidade de radiação entregue aos pacientes. Ao recolher os níveis de radiação junto do tumor e dos tecidos e órgãos saudáveis em risco, permite a integração, em tempo real, desses dados com sistemas inteligentes para controlo e ajuste dos tratamentos, garantindo a qualidade do tratamento e a segurança dos pacientes. Com esta solução, o tratamento pode ser reajustado sempre que há um desvio ou erro, protegendo os pacientes de radiação desnecessária e evitando efeitos secundários graves ou a necessidade de sessões de tratamento adicionais.

- Rubynanomed, a primeira spin-off do INL (Laboratório Ibérico de Nanotecnologia), criou o RUBYchipTM, o primeiro dispositivo fácil de usar para monitorização não-invasiva do cancro. Este sistema isola células tumorais circulantes através de biópsia líquida, diretamente a partir de amostras de sangue periférico. Proporciona aos oncologistas uma nova ferramenta para monitorização eficiente da doença metastática, possibilitando melhores decisões terapêuticas e melhores condições de vida aos pacientes oncológicos.

- Scemai desenvolve um sistema que, através de recurso a Inteligência Artificial, recolhe, monitoriza e analisa dados físicos e digitais, retifica e faz manutenção preditiva. Conta com um assistente virtual industrial inteligente para auxiliar nas tomadas de decisão. Pode ser utlizada para monitorizar o setor das Águas, Energia e Resíduos Sólidos. Vencedora do prémio H20 Inovação Águas de Gaia, levado a cabo pela Associação Acredita Portugal.

- Sciven Dese, através de um modelo "energy-as-a-service" permite que os seus clientes reduzam substancialmente e sem amortização os seus custos com energia e o impacto ambiental associado. Através da sua tecnologia, pretende levar ao mercado a primeira geração de sistemas modulares de cogeração, acopláveis às suas caldeiras de água quente alimentadas a biomassa. Além da redução de custos, pela produção descentralizada de eletricidade e com a utilização de fontes renováveis de energia, verificam-se também fortes reduções das emissões de CO2.

- Smart Monitoring tem como missão utilizar a tecnologia para acompanhamento de idosos e de pessoas que necessitam de cuidados especiais. Através do OneCare AAL, os seniores dispõem de um sistema de acompanhamento permanente que combina a deteção inteligente das rotinas diárias, disponibilização jogos neurocognitivos e parâmetros de saúde e socialização, promovendo tranquilidade, conforto e segurança para os próprios e para os seus cuidadores.

- Something in Hands é uma spin-off da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que desenvolve novos medicamentos para a terapia dirigida de cancros metastáticos. Estão em curso estudos pré-clínicos com vista à obtenção final da prova de conceito para o cancro da mama triplo negativo.

- S&DG – Storage and Distribution Generation está a desenvolver um sistema de armazenamento e geração de energia elétrica distribuída a partir de Gás Natural Veicular (GNV). A solução permite o armazenamento do excedente de produção de energia renovável, dado que é armazenada nas horas de excesso de produção e devolvida nas horas de aumento do consumo.

- SkyPowerLines fornece um sistema escalável de inspeção detalhada e mapeamento 3D das linhas de transmissão e distribuição, através de um sistema inovador de recolha e processamento de imagens e dados, utilizando drones de pequeno porte e longa autonomia (voos 100% automatizados), substituindo as técnicas de patrulhamento em solo, o uso de helicópteros e drones de grande porte com tecnologia LiDAR. Integrando tecnologias de IoT e conceito DaaS (drone como um serviço), o drone pode ser operado pelo cliente, pela operadora de drones parceira ou pela equipa de pilotos da SkyPowerLines.

- Swatter desenvolveu um sistema móvel SPG (Spoofing Portable Gun), único no mercado anti-drone, que permite detetar e proteger contra drones não autorizados de forma segura e controlada. O seu potencial de comercialização está direcionado para entidades que prestam serviços de segurança e defesa, tais como as forças armadas, instituições de segurança pública e empresas de segurança privada. Ganhou a Silver Medal (World’s Top 100) do China International College Students’ "Internet +" Innovation & Entrepreneurship Competition.

- Tesselo desenvolveu uma plataforma com base na tecnologia GIS - Geo-information system-, que monitoriza os recursos naturais e os riscos climáticos a qualquer escala, combinando dados espaciais abertos e inteligência artificial/machine learning. As soluções permitem tornar a gestão de "green assets" (floresta, solos, vegetação, agricultura) mais eficiente e sustentável. Desde a sua criação, já recebeu quatro incentivos da Agência Espacial Europeia e da Comissão Europeia. Esta operação foi em coinvestimento com a EDP Ventures.

- Theia desenvolve o Spotlite, uma plataforma que usa dados de satélite para avaliar e monitorizar múltiplos riscos para operadores de infraestruturas em diversas indústrias. Permite reduzir o número de ações de monitorização no terreno e prevenir a ocorrência de falhas críticas. É uma solução que conta já com 2 prémios internacionais, entre os quais um Copernicus Masters. Esta operação foi realizada em coinvestimento com a Indico Capital Partners.

- United Boutiques é uma plataforma que une o comércio local aos consumidores, disponibilizando para venda as peças de coleções passadas de boutiques de comércio local. Permite que itens já produzidos sejam vendidos num novo canal de vendas, promovendo a digitalização, sem avultados investimentos, de negócios do pequeno retalho, muitas vezes, familiares e sem aprofundados conhecimentos em TICs.

- UZME Everywhere desenvolveu uma lancheira que permite aquecer refeições em qualquer lugar, sem recurso a energia elétrica ou gás, através de recargas geradoras de calor que são ativadas com água em apenas cinco minutos. Esta solução é possível graças à combinação única de minerais contidos nas recargas, que são capazes de libertar calor o calor necessário para aquecer uma refeição, quando entram em contacto com a água. A lancheira alia um design original de linhas modernas com a eficiência térmica requerida para alcançar um aquecimento uniforme e rápido.

- Water Wise System, criado pela Wakaru, é uma solução de software para a gestão integral do ciclo urbano da água. Transforma dados em conhecimento, por meio de modelos preditivos e analíticos apoiados em "machine" e "deep learning", analisa eventos e identifica anomalias em tempo real. Responde e evita interrupções de serviço, reduz o desperdício de água e energia, perdas reais de água e fraudes em serviços, avalia estado e falhas de ativos e falhas de comunicação.

- Wall-i é uma rede para monetização de publicidade outdoor, que apresenta campanhas de anúncios em ecrãs digitais para públicos segmentados através do reconhecimento facial - idade, género e humor. Estando presente já em algumas lojas da Rede Prio, a Wall-i pretende ser o Google Ads da publicidade outdoor.

- We Can Charge desenvolve um software (app e desktop) para B2B que permite a qualquer empresa criar redes de carregamento privadas para veículos elétricos. Além de ser compatível para instalação nos diversos tipos de carregadores disponíveis no mercado, também pode ser instalado em tomadas. A solução responde às necessidades de clientes como hipermercados, hotéis, restaurantes, parques de estacionamento e universidades, bem como empresas que detenham frotas com viaturas elétricas e empresas de transportes públicos.

- Wisify, spin-off da Universidade do Porto, dedica-se ao desenvolvimento, fabrico e comercialização do Lipowise, o mais avançado adipómetro digital do mercado mundial. O Lipowise é uma ferramenta inteligente, que permite a avaliação da composição corporal localizada de forma rápida, precisa e económica, para ser usada por profissionais das áreas da saúde e desporto. É portátil e comunica através de Bluetooth com aplicações próprias, tendo sido atribuídas patentes nos maiores mercados europeus e nos EUA.

- Wysensing oferece uma solução para gestão e monitorização de tarefas relacionadas com higiene e segurança alimentar, com base em tecnologias IoT [Internet das Coisas]. Procedimentos como registo de limpezas, de temperaturas, controlo de pragas, higienização, são alguns parâmetros medidos que permitem a elaboração de relatórios minuciosos por equipamento e por espaço temporal.